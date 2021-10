Slovan nulový aj vo federálnom derby: V Lige majstrov stále bez bodu

Hokejisti HC Slovan Bratislave sú v Lige majstrov naďalej bez bodu. Vo svojom piatom vystúpení v základnej F-skupine prehrali na ľade českého šampióna HC Oceláři Třinec 0:3 a krčia sa na chvoste tabuľky.

Pre Třinec to je prvý bodový zisk v prebiehajúcej sezóne LM, jednou asistenciou k tomu prispel slovenský útočník Miloš Roman. Oba tímy už pred vzájomným zápasom prišli o šancu na postup do osemfinále súťaže, kam sa zo skupiny posunú Fribourg a Leksand. Slovan uzavrie účinkovanie v tohtosezónnej Lige majstrov na budúcu stredu 13. októbra domácou odvetou proti Třincu.



Liga majstrov - F-skupina, 5. kolo:



HC Oceláři Třinec – HC Slovan Bratislava 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 24. Kofroň (Jaroměřský), 41. O. Kovařčík (M. Kovařčík, ROMAN), 50. Szturc (Adámek, Martynek). Rozhodovali: Šír, Kika – Svoboda, Hynek (všetci ČR), vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1977 divákov.

Třinec: Kacetl – Kundrátek, Musil, Adámek, Jaroměřský, Michálek, Zahradníček, Matyáš – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Roman – Dravecký, Matěj, Daňo – Kofroň, Szturc, Christov – Ramik, Peterek, Martynek

Slovan: Gudlevskis – Golian, MacKenzie, Sersen, Gachulinec, Maier, Valach, Štajnoch, Beňo – Takáč, Harris, Fominych – Yogan, Rapuzzi, Jääskeläinen – Sukeľ, Zigo, Urbánek – Lukošík, Preisinger, Kundrik





Prvú výraznejšiu príležitosť si vypracoval Slovan - Takáč sa v 6. minúte dostal k odrazenému puku pred bránkou domácich a Kacetl mal veľa práce, aby puk z jeho hokejky skrotil. Na druhej strane strieľal o chvíľu neskôr prudko od modrej Zahradníček, Gudlevskis bol však pozorný. Blízko k otvoreniu skóre mal v 9. minúte Michal Kovařčík, puk z jeho hokejky letel tesne vedľa pravej žrde bránky Slovana. Zápas mal tempo, "belasých" mohol poslať do vedenia Valach, no v sľubnej pozícii trafil iba do Kacetla. Slovan mal v závere tretiny možnosť presilovky pri vylúčení Michálka, Harris v nej však po prihrávke spoza bránky trafil iba do žrde třineckej bránky a diváci tak gól v prvej časti nevideli.



Slovan v úvode druhej tretiny hýril aktivitou, Kacetl musel pravým betónom vykryť pokus Takáča a zasahoval aj po delovke Valacha. Do vedenia však išli domáci - nahodenie Jaroměřského od modrej čiary v 24. minúte tečoval pred Gudlevskisom do bránky nikým neatakovaný Kofroň. Lotyšský brankár musel o tri minúty neskôr vytesniť pokus M. Kovařčíka, zaraegoval aj na ďalšie nahodenie Jaroměřského s clonou Romana. Na druhej strane sa dvakrát o vyrovnanie snažil fínsky útočník Jääskeläinen. Třinecký brankár Kacetl si udržal čisté konto aj pri vylúčení Jaroměřského a domáci tak mali pred treťou tretinou tesný náskok.



Už po 29 sekundách záverečnej časti si Třinec poistil vedenie, keď Ondřej Kovařčík zblízka využil perfektný pas od brata Michala, asistenciu si pripísal aj Slovák Roman - 2:0. Tretí gól mohol vzápätí pridať Daňo, jeho pokus s námahou zlikvidoval Gudlevskis. Slovan sa viac k slovu dostal až po faule Ramika, početná výhoda slovenského tímu však nemala potrebné parametre a Třinec sa bez problémov ubránil. Prvú presilovku v dueli spotom zahrali aj "oceliari" a nedovolený zákrok Kundrika potrestal v 50. minúte Szturc - 3:0 pre domácich. Slovan sa na žiadnu odpoveď nezmohol a aj piatykrát v sezóne vyšiel v súťaži bodovo naprázdno. Z nuly v kolonke inkasovaných gólov sa tešil domáci Ondřej Kacetl.



Tabuľka F-skupiny:

1. Fribourg-Gottéron 5 5 0 0 0 22:9 15

2. Leksands IF 5 4 0 0 1 17:13 12

3. Oceláři Třinec 5 1 0 0 4 11:16 3

4. Slovan Bratislava 5 0 0 0 5 7:19 0