Sťažnosť podpísala aj hviezda Atletica Madrid: Ex-tréner Venezuely obvinený zo sexuálneho obťažovania!

Vyše dve desiatky hráčok venezuelských reprezentačných futbalových tímov obvinili bývalého trénera Kennetha Zseremetu zo sexuálneho obťažovania a zneužívania.

Futbalistky sa rozhodli, že prelomia mlčanie, aby sa v budúcnosti vyhli nepríjemným situáciám z fyzického, psychického aj sexuálneho obťažovania. Zseremeta deväť rokov viedol ženskú reprezentácie Venezuely na rozličných vekových úrovniach, kým sa s ním v roku 2017 nerozlúčili. Bezprostredným dôvodom bola vtedy sťažnosť niektorých hráčok národného výberu do 20 rokov, ktoré údajne trpeli podvýživou a nemohli podávať adekvátne výkony v reprezentácii.

Jedna z hráčok v aktuálne zverejnenom liste uviedla, že bola trénerom sexuálne zneužívaná od 14. rokov. Svoje meno neuviedla. Ďalšie hráčky pridali podrobnosti o tom, ako sa ich tréner pýtal na ich sexuálny život a orientáciu a neskôr sa uchýlil aj k prípadom "fyzického a psychického obťažovania počas tréningov“.

Medzi ďalšie formy jeho neadekvátneho správania patrili časté telefonáty hráčkam, v ktorých ich pozýval na súkromné akcie, sľuboval im masáže a kupoval im nevhodné darčeky. "Dnes chápeme, že tieto prejavy mali za cieľ manipulovať s nami a vyvolávať v nás pocit viny. Hráčky LGBTI komunity si museli často vypočuť hanlivé slová o svojej orientácii. Neskôr dochádzalo aj k vyhrážkam, že v prípade slabých výkonov sa rodičia dozvedia o našej sexuálnej orientácii," napísali futbalistky v otvorenom liste. Podpísala ho aj 22-ročná hviezda Atlética Madrid Deyna Castellanosová, ktorá ho rozšírila aj na sociálnych sieťach.

Zseremeta sa neskôr vrátil do rodnej Panamy, kde pokračoval v trénerskej kariére pri ženských futbalových tímoch. Na aktuálne obvinenia zatiaľ nereagoval, rovnako ako aj Venezuelská futbalová federácia. Pod vedením Zseremetu skončila Venezuela na štvrtom mieste na MS 2014 dievčat do 17 rokov. Bolo to vôbec prvýkrát, čo sa nejaká venezuelská reprezentácia dostala do semifinále celosvetového turnaja pod hlavičkou FIFA.