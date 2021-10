Hancko pred kľúčovým duelom : Rusi nás nemôžu prekvapiť!

Vezie sa na úspešnej vlne! Karta ide jemu i celému mužstvu. Pravidelne hráva a z pozície obrancu strieľa aj góly. Ako minulý štvrtok, keď umiestenou hlavičkou rozhodol o víťazstve pražskej Sparty nad Glasgow Rangers v zápase Európskej ligy. Dávid Hancko (23) verí, že dobrá herná i výsledková pohoda mu vydrží aj v reprezentácii, ktorá nastúpi zajtra v kľúčovom súboji kvalifikácie MS 2022 v Kazani proti Rusku (20.45 hod.).

Sparta má za sebou týždeň snov. Nielen po pohárovom triumfe nad škótskym majstrom, ale cez víkend zdolala po piatich rokoch v jubilejnom 300. pražskom derby aj Slaviu. Hancko bol v oboch dueloch pilierom tímu z Letnej. „Lepšie to už dopadnúť ani nemohlo. Z gólu mám radosť. Teší ma, že sme výhru potvrdili hneď aj v derby.“ V klube pendluje medzi stopérskym postom a ľavým obrancom. Posledné zápasy odohral na kraji. „Obaja ľaví obrancovia sú zranení. Nebola iná možnosť, tak ma tréneri presunuli k čiare. Dosť mi pomáha, že hrám celé zápasy. Potom si človek na ihrisku viac dovolí. V defenzíve i smerom dopredu. Herná prax mi nechýba, takže som pripravený aj na reprezentáciu,“ tvrdí Dávid.

Tá odletela včera bez doliečujúceho sa Stana Lobotku do dejiska zápasu. V centre Tatárska ju čaká náročná úloha – dobehnúť stratené body z úvodu kvalifikácie. „Mohli sme mať viac bodov. Teraz ich musíme získať s priamymi konkurentmi. Ak zopakujeme výkony zo septembrových duelov, nie je to nemožné.“ V marci sme v Trnave zdolali Rusov 2:1, ktorí odvtedy zmenili trénera. Ten si vybral nových hráčov. „Už sme rozoberali ich hru na videu, máme ich prečítaných, takže nás nemôžu prekvapiť.“

Na jar v Trnave proti zbornej nehral. Prednosť dostal skúsenejší Tomáš Hubočan. Ak v Kazani zajtra nastúpi, nenarazí na nebezpečného Arťoma Dzjubu, ktorý odmietol pozvánku. „Pre Rusov je to citeľná strata. Aspoň sa nám budú ľahšie vyhrávať súboje. Napriek tomu je tam veľká hráčska kvalita. Len po našej dobrej hre môžeme dosiahnuť dobrý výsledok,“ uzavrel Hancko.

V Prahe mu bude držať palce snúbenica Kristýna Plíšková, ktorá tento týždeň ukončila sezónu pre pretrvávajúce problémy s ramenom.

Hancko: Škóti to s rasizmom nafukujú

Zápas Sparty s Rangers (1:0) sledovalo na Letnej 10 000 detských fanúšikov. Tí pri každom dotyku s loptou pískali a bučali na Glena Kamaru, za čo ich Škóti po zápase obvinili z rasizmu. „Z ihriska som nepočul nič, čo by mohlo mať rasistický podtón. Ani delegát to nenapísal do správy. Kamara bol vypískaný po červenej karte, čo by bol zrejme aj hociktorý iný hráč po vylúčení. Som proti rasizmu. Myslím si však, že zo škótskej strany je to trochu zbytočne nafúknuté,“ uviedol Hancko.