UEFA prešetruje údajný rasizmus detí na štadióne v Prahe: Do očí bije pozoruhodná skutočnosť

Európska futbalová únia (UEFA) začala vyšetrovať možného rasistického správanie publika počas nedávneho súboja Európskej ligy Sparta Praha - Glasgow Rangers (1:0).

Minulý štvrtok bolo na Letnej v hľadisku takmer 11-tisíc ľudí, ale drvivú väčšinu z nich tvorili deti vo veku 6 - 14 rokov, keďže dospelí fanúšikovia tradičného českého klubu nesmeli na štadión v dôsledku trestu od UEFA. Pozoruhodné na celej záležitostí je, že UEFA nedostala podnet na vyšetrovanie od rozhodcu ani delegáta zápasu.

"Turecký rozhodca Ali Palabiyik ani holandský delegát podnet nedali rovnako ako klub Rangers FC. UEFA vymenovala inšpektora na prešetrenie udalostí na štadióne zrejme na základe nešpecifikovaného vonkajšieho podnetu alebo tých, ktoré kolovali vo verejnom priestore," napísal web iDnes.cz.

Záver vyšetrovania UEFA by mal byť známy najneskôr do siedmich dní. "Považujeme to za procedurálnu záležitosť UEFA a vnímame to bez emócií. V žiadnom prípade však nemáme dôvod meniť naše pôvodné stanovisko. Trváme na tom, že nedošlo k rasistickému správaniu detí na štadióne. A ani ľudia delegovaní z UEFA na tento zápas nič také nezaznamenali," vyhlásil hovorca Sparty Praha Ondřej Kasík.

Špekulácie o rasistických prejavoch detí na tribúnach rozšírili médiá v Škótsku aj na základe vyjadrení právnika Aamera Anwara, ktorý zastupuje aj fínskeho hráča tmavej pleti v drese Glasgow Rangers Glena Kamaru. "Veľká časť školákov na štadióne bučala pri každom dotyku s loptou Glena Kamaru aj ďalších černochov v tíme Rangers," tvrdil Kamara, ktorý na zápase osobne nebol prítomný.

Zástupcovia Sparty Praha reagovali kritikou na tieto názory. "Je neuveriteľné, že sledujeme útoky na nevinné deti a čelíme neopodstatneným obvineniam z rasizmu. Bohužiaľ, musíme čítať zúfalé útoky právnika Aamera Anwara, ktorý sa pohybuje za hranicou dovoleného. V Česku by sa jeho správaním už zaoberala advokátska komora. Na jeho online šikanu by si mala posvietiť príslušná inštitúcia v Škótsku. Vyvolávanie xenofóbnych tendencií a slovné útoky na bezbranné deti sú za hranicou morálky a slušnej výchovy," uviedli Sparťania v oficiálnej reakcii.