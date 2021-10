Kuriozita v prípravnom zápase NBA: Hráči i diváci utekali z haly!

Podľa miestnych zložiek išlo o falošný poplach, ktorý spustil postrekovač vody. Po hodinovej prestávke, počas ktorej opustili budovu všetci hráči i diváci, rozhodlo vedenie súťaže, že duel sa nedohrá.

"Bol to neobyčajný zážitok. Nik nemohol tušiť, čo sa stalo. Oba tímy a vedenie ligy však komunikovali skvele," povedal podľa AP tréner Memphisu Taylor Jenkins.

Apparently a fire alarm went off at @FedExForum. Fans are asked to exit and the game has stopped. Hope it's nothing too serious. Stay safe 🙏 pic.twitter.com/JmXFYLT6BE