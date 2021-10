Almási s Plachom prešli v repre krstom: Pri večeri spoluhráčom zaspievali

Prvú pozvánku do národného tímu si užíva futbalista Ladislav Almási (22). Vysokému útočníkovi síce chvíľu trvalo, kým ju strávil, ale už očakáva nové skúsenosti.

"Všetko je nové, čakám na prvý tréning. Som rád, že som tu, a užívam si to. Posledné dva roky je až neuveriteľné, čo všetko sa mi zmenilo. Stále som mladý, budúcnosť mám pred sebou. Makám na sebe najviac a najlepšie, ako viem, a vypláca sa to. Vôbec som netušil, že sem prídem. Dozvedel som sa to po zverejnení nominácie a veľmi som sa tešil. Asi minútu som síce nevedel chytiť dych, ale potom to prešlo," vravel na zraze Almási.

Rodák z Bratislavy sa nevyhol ani nováčikovskej dani, keď spolu s Františkom Plachom (29) pred spoločnou večerou spoluhráčom z reprezentácie zaspievali.