Stredopoliar Juraj Kucka: TOTO bude dôležité v Rusku a Chorvátsku

V septembrových kvalifikačných zápasoch MS 2022 ukázali slovenskí futbalisti herný progres. Keďže však nezískali toľko bodov ako si predstavovali, najbližšie v Rusku a Chorvátsku ich čaká ťažká robota, ak sa chcú udržať v hre o postup do Kataru.

Podľa stredopoliarov Juraja Kucku a Matúša Bera bude dôležité neklesnúť pod úroveň posledných duelov.

Slováci Rusov v marci v Trnave zdolali 2:1. Rehabilitovali sa tak po nepríjemných stratách bodov na Cypre a s Maltou. Teraz je situácia podobná v tom, že sú opäť pod imperatívom bodovať.

"Nič ľahké to určite nebude. Budeme sa musieť opäť zomknúť ako tím, ako sme to ukázali aj doma, keď sme s nimi hrali. Musíme dať do toho všetko a bojovať do poslednej minúty," povedal na stredajšom mediálnom brífingu v Senci stredopoliar FC Watford Juraj Kucka, ktorý zastáva názor, že "zborná" po príchode nového trénera Valerija Karpina zmení hernú tvár.

"Ťažko povedať, ako budú hrať, ale bude tam isto niečo iné. Zmenili trénera, predvedú iný štýl hry. My sa musíme pozerať na seba a dobre sa pripraviť. V septembri sme ukázali, že vieme hrať, treba dať do toho srdce, bojovať a potom verím, že výsledok príde. Nebude ľahké nadviazať na minulé výkony, dôležité bude pod tie neklesnúť."

Tridsaťštyriročného Kucku mrzí, že pre zdravotné problémy vypadol stredopoliar Stanislav Lobotka, verí ale, že ho Slováci dokážu nahradiť: "Je veľká strata, že Stano nemôže hrať. Ale máme tu ďalších hráčov a verím, že kto na tom poste nastúpi, dobre ho zastúpi." Bývalého hráča pražskej Sparty či milánskeho AC bude po asociačnom termíne viesť v klube už nový tréner Claudio Ranieri. Kucka sa na neho teší, rovnako ako na ďalšom účinkovaní v Premier League, ktoré si poriadne užíva:

"Ešte som s ním nebol, ale teším sa na spoluprácu s ním. Je to veľké meno vo futbale. Účinkovanie v Anglicku vnímam nad očakávania. Nešiel som tam s tým, že budem hneď od začiatku hrávať. Nechal som tomu voľný priebeh. Som rád, že zatiaľ som odohral zápasy, na ktoré som bol k dispozícii. Verím, že to tak bude pokračovať."

V dobrom rozpoložení prišiel na zraz 26-ročný stredopoliar Matúš Bero z Vitesse Arnhem, ktorému na nálade neubralo ani vylúčenie v poslednom zápase s Feyenoordom: "V klube je nálada skvelá, hráme Európsku ligu, sme v skupine, v play off sme vyradili Anderlecht. Užívame si to, máme tam Tottenham či Rennes, nazbierame skúsenosti. Osobne sa cítim výborne, hrávam veľa zápasov, potom je človek šťastný. Každý zápas vás posúva. Musím povedať, že v tom zápase (s Feyenoordom - pozn.) som mal dva fauly a dostal som dve žlté karty. Ale poznáte môj štýl futbalu, ja neuhnem pred žiadnym súbojom."

Berovi sa pri absenciách viacerých spoluhráčov zo stredu poľa črtá šancu na možnú väčšiu minutáž, ako tomu bolo v minulosti. Berie to s pokorou. "Ja sa teším na každý zraz, na ktorý ma pozvú. Nikdy ale nie je príjemné, keď niekto vypadne na základe zranenia. Chalani ako Stano Lobotka či Kubo Hromada majú tých zápasov odohraných viac a budú veľmi chýbať. Ja som tu, som zdravý a pripravený na toľko minút, koľko bude tréner potrebovať. V klube som na špinavú robotu, hrávam takú tú špinavú osmičku. Buď hrám viac ofenzívnejšie alebo defenzívnejšie, nie som typická šestka. Ale mám skúsenosti aj s touto pozíciou. Keď tam šanca príde, budem sa snažiť odviesť všetko, aby som tímu pomohol," vyjadril sa Bero, ktorý verí v dobré výsledky zo súbojov v Kazani (piatok 8. októbra) aj Osijeku (pondelok 11. októbra):

"Sú to dvaja veľmi silní súperi, čakajú nás dva výborné zápasy a verím, že sme pripravení, aby sme podali adekvátne výkony. Od Rusov očakávam dobrý výkon, majú nového trénera, družstvo sa formuje, tréner chce priniesť niečo vlastné. Ale bude to aj o nás. Ak my podáme výkon, ktorý bude stačiť nato, aby sme tam získali body, tak sa na súpera nemusíme pozerať."