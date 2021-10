Chárov víťazný návrat: Po 20 rokoch si zahral v drese New York Islanders

Dva zaujímavé návraty boli súčasťou utorkového prípravného zápasu NHL medzi tímami New York Islanders a Philadelphia Flyers v Bridgeporte. Kapitán "ostrovanov" Anders Lee sa predstavil v zápasovom dianí prvýkrát od marca tohto roku a obranca Zdeno Chára (44) si obliekol dres NYI prvýkrát po 20 rokoch.

Obaja odchádzali spokojní, lebo ich tím zvíťazil 3:0 a Lee na konci prvej tretiny zvýšil náskok domácich na 2:0. Lee pauzoval od 11. marca 2021 pre zranenie predného skríženého väzu v kolene, musel absolvovať aj operačný zákrok.

"Fajn pocit byť po dlhšom čase na ľade so spoluhráčmi v zápase. Nebol som nervózny, ani som nemyslel na operované koleno. Nebol to najlepší výkon, ale miestami to bolo dobré. Treba sa čo najlepšie zohrať a pripraviť sa na sezónu," uviedol 31-ročný Anders Lee pre zámorské médiá.

Štyridsaťštyriročný Chára v sezóne 1997/1998 v tíme z New Yorku odštartoval svoju zámorskú kariéru v NHL a aktuálne sa chystá na svoju dvadsiatu štvrtú sezónu. Cez Ottawu, Boston a Washington sa v lete podpisom ročnej zmluvy vrátil do mužstva Islanders.

"Myslím si, že sme predviedli solídnu hru. Stále je však priestor na zlepšenie. Mali sme veľmi dobrých úvodných 20 minút, potom sme Philadelphii umožnili vrátiť sa do zápasu. Vyvinuli na nás veľký tlak. V druhej tretine nám chýbala ostrosť. Súboje v prípravnom období sú dobré na to, aby sme vychytali nedostatky a sústredili sa na výkon počas celých 60 minút. Veľa sme sa rozprávali o tom, ako by sme mali hrať a teraz to treba presunúť do hry na ľade," uviedol Zdeno Chára na webe NY Islanders.

Slovenský obor na korčuliach si pripísal štyri strely na bránku, dve trestné minúty za zdržiavanie hry v prvej tretiny a na koni mal aj plusový bod. V tíme NY Islanders sa predstavil aj slovenský útočník Richard Pánik, ale nebodoval. V jeho zápise sa objavili tri strely na bránku. "Ešte to z mojej strany nebolo ono. Potrebujem zlepšiť vedenie puku aj sa zrýchliť. Verím, že to príde s ďalšími zápasmi," dodal Chára.