Útočník Popradu Filip Mešár púta pozornosť: Zaujal aj skautov z NHL

Má pred sebou kľúčovú sezónu! Reč je o útočníkovi Popradu Filipovi Mešárovi (17), ktorý by mal byť budúce leto draftovaný tímom NHL, a to dokonca v 1. kole. Záujem o jeho služby je obrovský, cez víkend sledovali jeho výkony z popradskej arény skauti z New Jersey i Tampy Bay.

Talentovaný mladík denníku Nový Čas prezradil aj to, ktorý hráč je momentálne jeho vzorom! Slovenský hokej môže budúce leto na drafte NHL 2022 zažiariť. Podľa prvotných prognóz by zámorské kluby mohli v 1. kole draftovať troch mladíkov - obrancu Šimona Nemca a útočníkov Juraja Slafkovského a Filipa Mešára. A práve na posledného menovaného sa v nedeľu na zápas 5. kola proti Novým Zámkom (8:3) boli pozrieť skauti. „Asi týždeň pred týmto zápasom mi volal môj agent Marcel Sakáč a povedal mi, že prídu na súboj do hľadiska skauti. Je to super, že sú na mňa zvedaví a že som ich zaujal svojou hrou. Mal som trošku aj trému a počas súboja som sa snažil nemyslieť na to, že sedia v hľadisku,“ povedal pre Nový Čas útočník Filip Mešár, ktorý sa aj gólovo presadil. Pre talentovaného mladíka bude táto sezóna veľmi kľúčová v rámci budúcoročného draftu. „Budem šťastný, keď ma draftuje hocijaký tím zo zámoria,“ prezradil na záver Filip, ktorého zámorským vzorom je kanadský útočník z Colorada Nathan MacKinnon.