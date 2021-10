Budú MS každé dva roky? Asociácia futbalistov je proti tomuto návrhu

Medzinárodná asociácia profesionálnych futbalistov (FIFPro) skritizovala zámer Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) usporiadať majstrovstvá sveta každé dva roky. Podľa nej podobným reformám chýba vízia a sú podnecované iba komerčnými záujmami.

"U týchto inštitúcií totálne chýba holistický pohľad a vodcovstvo," uviedol o návrhu dvojročných MS generálny sekretár FIFPro Jonas Baer-Hoffmann.

Ten volá po takých reformách futbalového kalendára, ktorý bude prihliadať aj na potreby hráčov a redukuje možnosť zranenia. "Týmto návrhom, či už sú dobré, zlé alebo ohavné, nepredchádzali žiadne diskusie či konzultácie, pretože všetko je poháňané komerčnými záujmami iných súťaží. To skutočne podlamuje naše šance dosiahnuť rozumné a efektívne reformy. My by sme chceli rozlišovať debaty ohľadom kalendára a debaty ohľadom súťaží. To sú dve separátne diskusie," citovala Baera-Hoffmanna agentúra AFP.

S myšlienkou organizovať MS každé dva roky prišiel bývalý dlhoročný trénera Arsenalu Londýn a v súčasnosti šéf oddelenia pre rozvoj vo FIFA Arsene Wenger. Proti návrhu sa už postavili Európska futbalová únia (UEFA), predstavitelia Európskych líg (European Leagues) i Európska asociácia klubov (ECA).