Drsné obvinenia švédskeho brankára Vegas: Hráčov dopujú liekmi!

„Je bežné, že zamestnávatelia rozdávajú zamestnancom benzodiazepiny, keď cestujú? Nemali by to robiť lekári alebo psychiatri? Pýtam sa kvôli kamarátovi,“ vyjadril sa Lehner na Twitteri. „Vo Vegas sa to nedeje, ale poznám mnoho ďalších tímov. Bol som taktiež členom klubov, ktoré to robievajú,“ napísal brankár Vegas Golden Knights, čím rozprúdil diskusiu naprieč celým hokejovým svetom.

Jednotka druhého najmladšieho tímu najprestížnejšej hokejovej ligy sveta následne dodala aj konkrétne mená. „Dinosaurí tréner zachádza s robotmi, nie ľuďmi. Odvolajte toho dinosaura, odvolajte Vigneaulta. Mám dôkaz, neskúšajte sa z toho vykrútiť,“ napísal Lehner na margo hlavného trénera Philadelphie Flyers.

