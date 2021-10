Útočník Tomáš Tatar o debute v drese New Jersey: Užíval som si to

Skvelý pocit! Hokejový útočník Tomáš Tatar (30) sa s kanadským Montrealom nerozlúčil ideálne, keďže finálovú bitku proti Tampe Bay presedel v júni iba v hľadisku ako zdravý hráč.

Následne vyhlásil, že jeho pôsobenie v klube sa určite končí a v lete sa ocitol na voľnom trhu s hráčmi. Napokon o jeho služby prejavili záujem Diabli z New Jersey, kde podpísal dvojročný kontrakt, ktorý mu vynesie okolo 8 miliónov eur. Slovenský reprezentant už stihol absolvovať aj premiéru v novom tíme a na víťazstve v derby proti NY Rangers 7:1 sa podieľal gólom a nahrávkou.

„Som veľmi šťastný, že som po vyše štvormesačnej prestávke absolvoval súťažný duel. Hoci to bola iba príprava, užíval som si každú sekundu na ľade. Skvelé bolo aj to, že sa hralo pred divákmi, to má vždy väčšiu emóciu,“ povedal pre Nový Čas Tatar.

„Teší ma aj to, že som sa hneď v prvom stretnutí gólovo presadil. Zatiaľ sa nám v príprave darí, mám z mužstva dobrý pocit, ale stále je čo zlepšovať. Do štartu nového ročníka ešte ostáva niekoľko dní, treba ešte formu doladiť a úspešne vstúpiť do sezóny,“ dodal skúsený útočník.