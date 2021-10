Sagan zavŕšil svoje pôsobenie v Bore: Päť miliónov oddrel do poslednej sekundy

„Potrebujem poriadne horúcu sprchu.“ Presne tento odkaz zanechal na sociálnych sieťach od hlavy po päty zablatený Peter Sagan (31) po pekelných pretekoch Paríž - Roubaix. V tíme BORA-Hansgrohe boli jeho poslednými. Svoj 5-miliónový ročný plat si tak Tourminátor oddrel do poslednej sekundy.

Sagan v nedeľu oficiálne ukončil pôsobenie v tíme, v ktorom strávil posledných 5 rokov profesionálnej kariéry. Derniéru v starom drese si však zrejme predstavoval úplne inak. V nedeľu po páde 135 km pred cieľom stratil šancu na popredné umiestnenie a v cieli s vyše 12-minútovou stratou obsadil až 56. miesto.

Napriek tomu sa mu však nedá uprieť bojovnosť. Z pretekov mohol totiž po drsnom páde v pohode odstúpiť, napriek tomu však drel do poslednej sekundy. Tohtoročné Peklo severu sa išlo po dva a pol roku v jesennom termíne a jazdcom na trati s 30 úsekmi pokrytými dlažobnými kockami mimoriadne komplikovalo situáciu daždivé počasie. To spôsobilo množstvo pádov, na ktoré doplatil aj trojnásobný majster sveta.

„Tento ročník Paríž - Roubaix bol však extrém pre strašne ťažké podmienky. Kľúčové bolo prežiť po cieľ. Vedeli sme, že dôležité bude dobre sa pohybovať v pelotóne a byť vpredu čo najviac. Všetci sme na tom pracovali. Nanešťastie sme tam mali viacero pádov. Aj ja som spadol a poriadne si udrel pravú časť tela. Ale odovzdal som všetko, aby som prišiel do cieľa. Boli to moje posledné preteky vo farbách tímu BORA-Hansgrohe a naozaj som chcel dokončiť päť spoločných rokov čo najlepším výsledkom. Žiaľ, toto nebol ten deň,“ vyjadril sa Sagan v cieli a následne na sociálnych sieťach oznámil ďalšiu novinku. „Spúšťa sa dražba môjho posledného dresu v Bore, ktorý som mal na sebe na pretekoch Roubaix. Začnite s ponukami,” vyzval fanúšikov na sociálnych sieťach. Dražba trvá do konca týždňa. Cena bola v čase uzávierky tohto vydania rovných 2 500 eur.

Poriadky v Bore

Z nemeckého tímu odchádzajú nielen cyklisti, ale aj dvaja nemeckí športoví riaditelia. Po vyše piatich rokoch skončili Enrico Poitschke a Steffen Radochla. Majiteľ tímu Ralph Denk rozhodol, že hlavným športovým riaditeľom bude bývalý nemecký cyklistický šampión Rolf Aldag, ktorý má manažérske skúsenosti z tímov Omega Pharma - Quick Step aj MTN-Qhubeka.