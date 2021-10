Víťaz Paríž - Roubaix Sonny Colbrelli: Jeho emotívna oslava je hitom internetu

Obrovské emócie! Oslava víťazstva v podaní talianskeho cyklistu Sonnyho Colbrelliho (31) sa stala hitom internetu.

Talian na tróne šampióna slávnej klasiky Paríž - Roubaix nahradil Belgičana Philippa Gilberta. 257,7 km dlhú trať zvládol najlepšie pred Belgičanom Florianom Vermeerschaom a Holanďanom Mathieuom Van der Poelom. Slovenský reprezentant Peter Sagan po páde 136 km pred cieľom stratil šancu na popredné umiestnenie, o víťazstvo nebojoval a v cieli s vyše 12-minútovou stratou obsadil 56. miesto.

"Som strašne šťastný, bolo to ohromne ťažké. Útočilo sa už 90 km pred cieľom, trať bola veľmi náročná. Ja som tu išiel prvýkrát a hneď som uspel, to je neuveriteľné. V špurte som mal trochu strach, ale našťastie som to zvládol," povedal pre Eurosport víťaz pretekov, ktorý v cieli zaujal emotívnou oslavou, ktorá kamerám nemohla ujsť.