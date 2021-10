Marek Hamšík sa v Turecku postaral o gól roka: Jediný muž proti bol zároveň ten najhlavnejší …

Hamšíkov Tranbzonspor sa predstavil na pôde Kayserisporu.

Hostia ešte v tejto sezóne nepocítili trpkosť prehry, čo si chceli udržať aj v tomto zápase. To sa im napokon po výsledku 1:2 aj podarilo, no jedna vec môže mrzieť najmä Mareka Hamšíka, ktorý odohral celý duel.



Na polovici ihriska si zobral loptu, ktorú exportne vystrelil na bránu. Brankár na ňu nemal najmenší nárok a slovenský stredopoliar sa už tešil z gólu, ktorý by s takmer stopercentnou istotou vyhral zásah roka. Nešlo však o hocijakú strelu. Marek sa do lopty oprel ľavou nohou, ktorá je jeho "slabšia". Kiežby malo viac futbalistov tak "nevýraznú" druhú nohu, ako práve kapitán Slovenska.



Proti krásnemu gólu bol však napokon rozhodca, ktorý tento pokus neuznal a hostia tak museli rozohrať znovu.