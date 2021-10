Skvelý Tajmuraz Salkazanov sa na MS v zápasení prebojoval do finále: Z Osla tak neodíde horší, ako strieborný!

Slovenský voľnoštýliar Tajmuraz Salkazanov získa na majstrovstvách sveta v zápasení v Osle minimálne striebornú medailu.

V sobotňajšom semifinále hmotnostnej kategórie do 74 kilogramov zdolal Gruzínca Avtandila Kentčadzeho 5:0 na body a prebojoval sa do finále.



Úradujúci majster Európy si na úvod šampionátu v nórskej metropole poradil s Bulharom Alim Pašom Umarpašajevom 3:0 a vo štvrťfinále zdolal na body aj Rusa Timura Bižojeva. Vo finále bude v nedeľu vo finálovom bloku od 18.00 SELČ bojovať o zlato s Američanom Kyleom Dakeom.



Salkazanov už v roku 2019 získal bronz na MS 2019 v Nursultane, kde ešte štartoval v neolympijskej kategórii do 79 kg. Ešte v mládežníckom období dokázal vybojovať zlato na svetovom šampionáte do 23 rokov.



Boris Makojev prehral v prvom zápase v kategórii do 86 kg s Američanom Davidom Taylorom na technickú prevahu (0:11). Jeho premožiteľ však postúpil do finále a potiahol slovenského reprezentanta do repasáže. V nej sa v nedeľu dopoludnia predstaví proti Achmedovi Ajbujevovi z Francúzska. Víťaz nastúpi v súboji o bronz proti Abubakrovi Abakarovovi z Azerbajdžanu.