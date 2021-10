V Tokiu hrozil na OH dopingový škandál: Svetová antidopingová agentúra to mlčky zakryla!

Viacerí športovci na olympijských hrách v Tokiu mohli mať pozitívne dopingové testy, pokiaľ by ich potichu neochránila Svetová antidopingová agentúra (WADA).

Čo na prvý pohľad vyzerá ako obrovské faux-pas proti antidopingovým pravidlám, má svoje vysvetlenie. Treba si za ním zájsť niekoľko mesiacov dozadu a netýka sa olympijského športovca alebo športu.

V máji tohto roku mal americký bojovník MMA Rob Funt pozitívny dopingový test. V jeho organizme našli stopy po 4-CPA, čiže metabolitu zakázaného meklofenoxátu. Ten sa nachádza na listine nedovolených látok WADA od roku 2006, čiže Funt mal byť automaticky potrestaný. Americká antidopingová agentúra (USADA) sa bližšie pozrela na tento prípad a pri porovnaní prípadov športovcov s 4-CPA z minulosti zistila, že všetci mali v organizme chlórfenezín, čiže konzervačnú látku bežne používanú v povolených opaľovacích krémoch. V dôsledku toho bol Font oslobodený.

"Podľa toho, čo zistila USADA, môže byť zakázaná látka chlórfenezín obsiahnutá v opaľovacích krémoch a môže byť zdrojom 4-CPA moči športovcov,“ citoval nemecký web Deutschlandfunk vedúceho kolínskeho antidopingového laboratória Maria Tevisa.

Na OH v Tokiu bolo množstvo športovcov vo vonkajších podmienkach vystavených neľútostnému slnku a boli nútení používať ochranné opaľovacie krémy. Riskovali teda pozitívne dopingové testy, aj keď meklofenoxát určite nebrali. Po prípade Font však WADA zrejme tajne chráni športovcov, ak sa v ich moči pri antidopingových testoch nájdu stopy po 4-CPA.

WADA v decembri 2020 stanovila pravidlo, že ak športovcovi zistia v moči čo len minimálnu hladina 4-CPA, laboratórium je povinné nahlásiť pozitívny výsledok testu. A to bez ohľadu na to, či sa táto látka nachádza v opaľovacích krémoch alebo nie. "Pretože na trhu je množstvo krémov na opaľovanie obsahujúcich chlórfenezín, niektoré vzorky v rutinnej analýze v Tokiu mohli byť podozrivé a mohli viesť k veľmi nákladným následným vyšetreniam. Kontrolóri nechali nové pravidlo bez povšimnutia," napísal nemecký zdroj.

Aj keď reálne nejde o doping, WADA zlyhala. Myslí si to antidopingový expert Jeff Novitzki, ktorý sa v minulosti podieľal aj na odhalení dopingového podvodníka Lancea Armstronga. "Myslím si, že WADA neurobila dobre svoju prácu. Niečo prijali, čo nebolo správne, a teraz to v tichosti zakrývajú. Čistí športovci sa spoliehajú na to, že WADA pôjde príkladom a to sa nestalo. V tomto prípade ich sklamala," uviedol Novitzki.