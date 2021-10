Trnava so Škrtelom hrá v Trenčíne, kde futbalovo vyrastal: Ako ho na Sihoti privítajú fanúšikovia?

Nostalgický súboj! Prvý raz po 17 rokoch bude mať dnes Martin Škrtel (36) do činenia s trenčianskym futbalovým klubom, v ktorom vyrastal a odišiel z neho do Zenitu Petrohrad.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V šlágri 10. kola Fortuna ligy sa tabuľkovo druhý Spartak Trnava predstaví na ihrisku štvrtého AS. Pre bývalého reprezentačného obrancu to bude premiéra na zrekonštruovanom štadióne na Sihoti.Škrtel má po prestupe do Trnavy za sebou dva víťazné zápasy. V nich Spartak ani raz neinkasoval. Čaká ho špecifický duel, keďže v Trenčíne rozbiehal svoju bohatú kariéru a po návrate z Turecka v ňom žije so svojou rodinou. Dorazí teda na zápas priamo z domu?upresnil pre Nový Čas tréner Michal Gašparík. „Od rána sme na štadióne. Po zraze nasleduje rozcvička, analýza, spoločný obed a odpočinok.“

Šéf trnavskej lavičky verí, že aj pod hradom Matúša Čáka predvedie jeho mužstvo rast výkonnosti a potvrdí cenné víťazstvo z Dunajskej Stredy. „Sebavedomie hráčov je po ňom o trochu na vyššej úrovni. Najspokojnejší budeme s tromi bodmi. To je náš cieľ. S Trenčínom sme vlani raz prehrali a vyradil nás aj v pohári. Nie je to súper, ktorý by nám vyslovene sedel. Navyše hráme na umelej tráve, čo je pre nás nevýhoda.“

Príchodom Škrtela stúpla defenzíva Spartaka na kvalite i organizácii hry. Jeho režisérske schopnosti sú na nezaplatenie. Na Sihoti sa dnes spomienkam do minulosti neubráni, čo prezradil aj pre klubovú stránku. „Myšlienky, že nastúpim proti Trenčínu, hlavou určite prebehnú. Hneď po úvodnom hvizde sa však maximálne sústredím iba na to, že som hráčom Trnavy. Urobím všetko pre to, aby som pomohol mužstvu získať body, ktoré chceme.“

V drese Trenčína strávil tri roky (2001 - 2004), počas ktorých odohral 44 zápasov a strelil osem gólov. Bol to dobrý odrazový mostík k dlhej a úspešnej medzinárodnej dráhe. „Vždy je príjemné vrátiť sa na miesta, kde som predtým pôsobil. Teším sa na zápas. Ťažko povedať, ako ma privítajú fanúšikovia. Je to už dávno, čo som odišiel. Aj diváci sa odvtedy zmenili. Z niektorých boli vtedy malé deti.“

Nie je nadšený z umelého trávnika, ktorý viac vyhovuje domácemu mužstvu. „Je len málo hráčov, ktorí ho majú v láske. Po mojom zranení (roztrhnutá achilovka – pozn. red.) to nie je ideálne. Či sa však hrá na umelej alebo prírodnej tráve, rozhodne sa vždy na ihrisku,“ dodal Škrtel.