Gigi Buffon môže vyučovať nielen futbal, ale aj kameň, papier, nožnice: Takto vyškolil svojich spoluhráčov!

Gianluigi Buffon (43) pôsobí od leta v Parme, kde začínal s profesionálnym futbalom.

Aj napriek vyššiemu veku si so svojimi spoluhráčmi, ktorým by mohol byť pokojne aj otec sadol naozaj dobre. Najdôležitejším aspektom pri hernom výkone je atmosféra v tíme a tú udržiava Gigi na vysokej úrovni.



Počas spoločného stretnutia čelil nájazdom od spoluhráčov, ktorí ho chceli poraziť v známej hre "kameň, papier, nožnice". Skúsený mazák Buffon však dokázal všetkých poraziť, čomu nemohol nikto v miestnosti uveriť. Posledná hra by si však zaslúžila preskúmanie VARom, pretože Gigi bol evidentne pomalší.



Buffonova druholigová Parma má po šiestich odohraných zápasoch osem bodov, čo v praxi predstavuje trinástu, z celkových dvadsiatich priečok.