Mali sa postarať o odchod šprintérky Cimanovskej z OH: Bieloruskí funkcionári budú za svoje činy pykať!

Jednotka pre integritu atletiky (AIU) prevzala od Medzinárodného olympijského výboru (MOV) vyšetrovanie prípadu bieloruskej atlétky Kristiny Cimanovskej a najmä dvoch členov výpravy tejto krajiny na OH v Tokiu - Artura Šimaka a Jurija Majseviča.

Uvedená dvojica mala 24-ročnú šprintérku "sprevádzať" na ceste z Tokia do Bieloruska, keďže športovkyňa podrobila kritike vedenie bieloruskej výpravy na OH, ktoré ju bez jej vedomia prihlásilo ako členku štafety na 4x 400 m. Po uvedenej kritike ju Bielorusi odhlásili z ďalšieho diania v Tokiu a oznámili jej, aby si zbalila kufre a ešte v nedeľu 1. augusta odcestovala domov. Sprievod na letisko jej robili Šimak s Majsevičom.

Bieloruske sa však na letisku podarilo zalarmovať políciu, že odchod z Tokia sa deje proti jej vôli. Veci potom nabrali rýchly spád. Noc strávila športovkyňa v letiskom hoteli, neskôr zamierila na poľské veľvyslanectvo a o dva dni neskôr cez Viedeň priletela na základe humanitárneho víza do Varšavy. A tam zotrvala v spoločnosti svojho manžela doteraz, cíti sa tam v bezpečí.

Cimanovská už vo Varšave prezradila, že do Bieloruska by sa rada vrátila, ale stane sa tak až vtedy, keď to bude pre ňu bezpečné. Poľsko sa stalo útočiskom množstva aktivistov z Bieloruska, aby sa vyhli represiám zo strany autoritárskeho režimu Alexandra Lukašenka. Ten podľa oficiálnych výsledkov z leta 2020 opäť vyhral prezidentské voľby, no miestna opozícia aj mnohé krajiny vo svete to považujú za zmanipulované. Po minulom lete sa v krajine strhla vlna protestov, ktorá mala za následok približne 35-tisíc zatknutých osôb a tisíce zbitých demonštrantov. Cimanovská síce v Tokiu kritizovala predstaviteľov bieloruskej výpravy na OH a nie vládu, no do februára 2021 bol šéfom Bieloruského olympijského výboru práve Alexander Lukašenko, agendu potom odovzdal svojmu synovi.