Vladimír Weiss st. o perfektnom zápase proti Solúnu: Tento hráč je na medzinárodnej úrovni, dnes bol najlepším na ihrisku!

Futbalisti Slovana Bratislava získali prvý bod v F-skupine Európskej konferenčnej ligy po remíze 1:1 na ihrisku PAOK Solún.

Oba góly padli v úvodnej štvrťhodine zápasu, na presný zásah domáceho útočníka Chubu Akpoma odpovedal Andre Green.



Slovan je po dvoch kolách na 3. mieste tabuľky s jedným bodom. Druhý je PAOK so štyrmi. Lídrom zoskupenia je FC Kodaň, ktorý vo štvrtok zvíťazil doma nad gibraltárskym outsiderom Lincolnom Red Imps 3:1.



Ďalší zápas odohrá Slovan 21. októbra, na Tehelnom poli privíta súpera z Gibraltáru.



Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Pred zápasom by sme bod brali a myslím si, že aj teraz ho môžeme považovať za zlatý. Odohrali sme výborný zápas s ťažkým súperom, mali sme tri čisté šance. Verím, že doma získame nejaké body a pobijeme sa o postup. Henty bol dnes najlepší hráč zápasu, hral výborne. Je to hráč medzinárodnej úrovne."



Lukáš Pauschek, obranca Slovana: "Bol to extrémne ťažký zápas. Domáci sa dostali ako prví do vedenia po mojej chybe, keď som nechal hráča pri čiare odcentrovať. Našťastie sa nám rýchlo podarilo vyrovnať. Hrali sme ako tím a dokázali sme sa dostať do šancí. Škoda, že sme ich nevyužili, ale sme radi aj za bod."



tabuľka:

1. FC Kodaň 2 2 0 0 6:2 6

2. PAOK Solún 2 1 1 0 3:1 4

3. SLOVAN BRATISLAVA 2 0 1 1 2:4 1

4. Lincoln Red Imps 2 0 0 2 1:5 0