Favorizovaný PAOK Solún nenašiel recept na Slovan Bratislava: Belasí si po bojovnom výkone pripisujú prvý bod!

Futbalisti Slovana Bratislava získali prvý bod v F-skupine Európskej konferenčnej ligy po remíze 1:1 na ihrisku PAOK Solún.

, na presný zásah domáceho útočníka Chubu Akpoma odpovedal Andre Green.Lídrom zoskupenia je FC Kodaň, ktorý vo štvrtok zvíťazil doma nad gibraltárskym outsiderom Lincolnom Red Imps 3:1.Ďalší zápas odohrá Slovan 21. októbra, na Tehelnom poli privíta súpera z Gibraltáru.9. Akpom - 15. Green. ŽK: Mitrita - De Kamps, Medveděv, Henty, Mráz. Rozhodovali: Pinheiro - Costa, Jesus (všetci Port.)Paschalakis - Taylor, Mihaj, Michailidis, Sidcley (68. Vieirinha) - Esiti, Schwab (68. Kurtič) - A. Živkovič, Augusto (59. Biseswar), Mitrita (75. Konstantelias) - Akpom (75. Šwiderski)Chovan - Medveděv (83. Abena), Kašia, Božikov, Pauschek - Dražič (70. Zmrhal), De Kamps (33. Agbo), Kankava, Green (82. Čavrič) - Da Silva (70. Mráz), HentySlovan pricestoval do Grécka bez potrestaného De Marca a zraneného Weissa ml., dlhšie sú mimo hry Holman a Lovat. Hostia nevstúpili do zápasu dobre a od 9. minúty museli doháňať manko. Pauschek nechal odcentrovať Taylora a Akpom nikým nekrytý na súperovej päťke otvoril hlavou skóre - 1:0. Slovanu sa podarilo rýchlo vyrovnať. Henty vyhral hlavičkový súboj na hranici pokutového územia, rýchlo sa zorientoval a hoci jeho tvrdú strelu brankár PAOK Paschalakis vyrazil, Green z dorážky loptu rozvlnil sieť - 1:1.PAOK mal prevahu v držaní lopty, ale Slovan vycítil, že sa s ním dá hrať a v útoku bol nebezpečnejší. V 37. minúte potiahol akciu po krídle Henty a dokázal vystreliť, no z uhla Paschalakisa nezaskočil. V závere sa Dražič prekľučkoval pred brankára PAOK, ktorý zblokoval jeho pokus na roh.Slovan ani po prestávke neupustil od svojej taktiky a držal súpera na dištanc od Chovana, ktorý bol prakticky bez práce. Po hodine hry Dražič zachytil prihrávku v strede ihriska, postupoval smerom k domácej bránke, no predfinálnu fázu vyriešil zle.V 84. minúte mohol rozhodnúť Mráz, ktorý však dlho váhal so streľbou, až kým ho Konstantelias neodzbrojil od lopty.1. FC Kodaň 2 2 0 0 6:2 62. PAOK Solún 2 1 1 0 3:1 44. Lincoln Red Imps 2 0 0 2 1:5 0