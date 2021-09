Martin Chromiak podpísal nováčikovský kontrakt s LA Kings: Vedenie “kráľov” ho po kempe vychválilo do nebies!

Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL Los Angeles Kings.

Zmluva s "kráľmi," ktorí ho v stredu preradili z A-mužstva do juniorského tímu Kingston Frontenacs v OHL, mu ročne vynesie 833-tisíc dolárov.



Kings na oficiálnej stránke uviedli, že Chromiak patril k najpozitívnejším prekvapeniam nedávneho turnaja organizácie. V troch zápasoch získal štyri kanadské body a vedenie klubu ocenilo aj jeho prehľad, ktorým vytváral šance pre spoluhráčov. Vedenie „kráľov“ očakáva, že v drese Frontenacs bude hrať po boku Shanea Wrighta, ktorý je favorizovaný na pozíciu jednotky draftu 2022.



Chromiak bol v roku 2020 popri Samuelovi Kňažkovi jeden z dvoch draftovaných Slovákov. Kings si ho vybrali v 5. kole zo 128. miesta. K draftu mu pomohla aj druhá časť sezóny 2019/2020, ktorú strávil v kanadskej juniorskej súťaži OHL. V drese Kingston Frontenacs získal v 28 zápasoch 33 kanadských bodov za 11 gólov a 22 asistencií. Ročník 2020/2021 začal v extraligovom Trenčíne, po účasti na MS hráčov do 20 rokov zamieril do AHL. Vo farbách farmárskeho tímu „kráľov“ Ontario Reign odohral 2 zápasy, v ktorých nebodoval. V nedávnom období sa predstavil v prípravnom kempe Kings, klub ho však poslal späť do Kingstonu.