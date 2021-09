Dávid Hancko zariadil výhru Sparty nad Rangers: Ivan Kružliak rozdal v zápase Neapola so Spartakom Moskva dve červené karty!

Slovenský futbalista Dávid Hancko strelil gól vo štvrtkovom stretnutí A-skupiny Európskej ligy, ktorým rozhodol o víťazstve pražskej Sparty nad Glasgow Rangers 1:0.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ľavý obranca českého tímu sa presadil v 29. minúte hlavou po rohovom kope Jakuba Pešeka.a dostal žltú kartu. Škótsky tím dohrával bez vylúčeného Glena Kamaru. Sparta je v tabuľke druhá so ziskom štyroch bodov za Olympique Lyon, francúzsky tím rozhodol o výhre 3:0 nad Bröndby IF po zmene strán.a na konte má iba jeden bod, o päť menej ako vedúci tím C-skupiny, ktorým je prekvapujúco Legia Varšava. Poľský zástupca zvíťazil nad Leicestrom City 1:0.Po polhodine slovenský rozhodca Ivan Kružliak vylúčil domáceho obrancu Maria Ruia a v nadstavenom čase prvého polčasu odpískal v prospech hostí jedenástku, ktorú však vzápätí na základe pomoci od VAR odvolal. Spartak napokon po prestávke dokázal otočiť skóre aj zásluhou dvojgólového Quinceyho Promesa. Neublížilo mu ani vylúčenie Maximiliana Caufrieza.AC Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0 (1:0)Gól: 29. HANCKO, ČK: 74. Kamara (Rangers)/D. Hancko odohral celý zápas + gól, L. Haraslín hral do 75. minúty + ŽK, L. Štetina (všetci Sparta) bol na lavičke náhradníkov/Olympique Lyon - Bröndby IF 3:0 (0:0)Góly: 64. a 71. Ekambi, 86. AouarReal Sociedad San Sebastian - AS Monaco 1:1 (0:1)Góly: 53. Merino - 16. DisasiSturm Graz - PSV Eindhoven 1:4 (0:1)Góly: 55. Gorenc Stankovič - 32. Sangare, 51. Zahavi, 74. Max, 78. Vertessen, ČK: 89. Sangare (PSV)SSC Neapol - Spartak Moskva 2:3 (1:0)Góly: 1. Elmas, 90.+4 Osimhen - 55. a 90. Promes, 81. Ignatov, ČK: 30. Rui - 82. Caufriez. Rozhodoval: Ivan KRUŽLIAK (SR)/S. Lobotka (Neapol) nebol na zápasovej súpiske/Legia Varšava - Leicester City 1:0 (1:0)Gól: 31. EmreliRoyal Antverpy - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)Gól: 90.+1 Paciencia (Frankfurt)Fenerbahce Istanbul - Olympiakos Pireus 0:3 (0:1)Góly: 63. a 68. Masouras, 6. SoaresV ich drese odohral 85 minút slovenský stredopoliar Jakub Považanec. Premožiteľ MŠK Žilina v play off je po dvoch koláchso ziskom troch bodov. Vedie Alkmaar so štyrmi.AS Rím potvrdil rolu papierového favorita a z Ukrajiny si vezie výhru 3:0 nad Zorjou Luhansk. Skóre otvoril v 7. minúte Stephan El Shaarawy, po zmene strán spečatili triumf "giallorossi" anglickí legionári Chris Smalling a Tammy Abraham.Duel B-skupiny medzi KAA Gent a Anorthosisom Famagusta (2:0) viedol z pozície hlavného rozhodcu Slovák Filip Glova.LASK Linz - Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:0)Góly: 10. Horvath - 88. KhalailaAlaškert FC - HJK Helsinki 2:4 (1:1)Góly: 24. Embalo, 90.+3 Glišič - 8. Ri. Riski, 57. Valenčič, 64. Ro. Riski, 90.+4 Olusanya, ČK: 36. Grigorjan (Alaškert)Partizan Belehrad - Flora Tallinn 2:0 (2:0)Góly: 20. a 42. MarkovičKAA Gent - Anorthosis Famagusta 2:0 (1:0)Góly: 28. Korrea (vlastný), 81. Kums. Rozhodoval: Filip GLOVA (SR)Zorja Luhansk - AS Rím 0:3 (0:1)Góly: 7. El Shaarawy, 66. Smalling, 68. AbrahamCSKA Sofia - FK Bodö/Glimt 0:0CFR Kluž - Randers FC 1:1 (0:1)Góly: 68. Petrila - 41. KamaraAZ Alkmaar - FK Jablonec 1:0 (0:0)Gól: 53. Gudmundsson/J. Považanec (Jablonec) hral do 85. minúty/