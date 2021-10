Hokejový gólman Branislav Konrád začal po hororovom zranení s rehabilitáciou: Už sa nemusím celý otáčať!

Mal šťastie v nešťastí! Hokejový gól- man HC Olomouc a sloven- skej reprezentácie Branislav Konrád (33) unikol začiatkom septembra smrti doslova o vlások.

V prípravnom súboji proti Hradcu Králové ho hráč súpera Koukal zasiahol korčuľou do krku, ale našťastie mu neprerezal tepnu. Konrád denníku Nový Čas poskytol rozhovor o svojom aktuálnom zdravotnom stave, v ktorom prezradil, že už rehabilituje a zľahka bicykluje!



Už mesiac ubehol od hororového zranenia, v ktorom vám doslova išlo o život. Absolvovali ste aj operáciu, ako to teda momentálne s vami po zdravotnej stránke vyzerá?

- Pred pár dňami som absolvoval kontrolu u lekára. Stav je taký, že poškodený stavec sa postupne zrastá, takže lekári mi už dali dolu aj nákrčník, ktorý som doposiaľ nosil.

Už aj zľahka trénujete?

- Chodím na rehabilitácie, bicyklujem a od pondelka môžem ísť zľahka aj do posilňovne. Postupne budem záťaž zvyšovať a uvidíme, ako bude telo reagovať.

Rehabilitácia spočíva v čom?

- Cvičím s klubovým fyzioterapeutom. Spevňujeme chrbát, ramená, krk a sval, ktorý som mal prerezaný. A aj strečingové cvičenia a pohyby hlavou.

Cítite ešte nejakú bolesť, už aj otočíte hlavou?

- Nie ešte úplne, ale našťastie sa už nemusím otáčať celý ako predtým (smiech). Samozrejme, bolesti ešte mám, poriadne sa stále nevyspím a rýchlo sa unavím. Fungujem tak po hodinách, potom si musím sadnúť a oddýchnuť si, pretože mi krk stvrdne. Ale postupne sa to zlepšuje.

Kedy očakávate, že by ste mohli absolvovať plný tréning na ľade?

- Ťažko povedať. O mesiac by som chcel skúsiť tréning na ľade a do súťažného kolotoča to vidíme na 6 až 8 týždňov.

Takže láka vás účasť na olympiáde v Pekingu vo februári budúceho roka?

- Prvotný cieľ je vrátiť sa k hokeju a potom môžem myslieť na olympiádu.

Chodíte spoluhráčov podporovať už aj na zápasy?

- Áno, bol som na posledných zápasoch. Taktiež sa stretávame ráno v kabíne, keď oni idú na tréning a ja mám rehabilitáciu.