Útočník Ladislav Almási je nadšený premiérovou pozvánkou do národného tímu: Konečne si znovu zalietam!

Po Martinovi Jakubkovi (197 cm) a Adamovi Nemcovi (190 cm) prichádza na hrot útoku futbalovej reprezentácie opäť chlap ako hora. Mladíka Ladislava Almásiho (22) delia od dvoch metrov štyri centimetre.

Za premiérovú pozvánku do národného tímu vďačí konzistentným výkonom v drese Baníka Ostrava, kde stihol skraja sezóny nastrieľať štyri ligové góly. Prežíva najlepšie obdobie kariéry.



Po septembrovom zaradení do širšieho kádra sa v októbrovom bloku kvalifikácie majstrovstiev sveta proti Rusku a Chorvátsku ocitol už v 27-ke nominovaných hráčov. „Veľa to pre mňa znamená. Dostať sa do repre áčka je najviac, čo môže futbalista dosiahnuť. Je to sen každého malého chlapca. Zdá sa, že mne sa splnil práve teraz,“ priznal Laco pre Nový Čas. Nezaťažoval sa myšlienkami, kedy to príde. Makal na sebe a trpezlivo čakal.

V reprezentácii do 21 rokov odohral deväť zápasov, ale toto je vraj niečo iné. „Iný pocit. Úplne iná eufória. Písal mi vedúci mužstva áčka nejaké organizačné veci, tak­že som už čosi tušil. Oficiálne som sa to dozvedel až z internetu, keď vyšla nominácia.“ V Ostrave mu ide karta. Je postrachom súperových obrán. Slovenský Ibrahimovič, ako mu hovoria Česi, sa pred ničím nezastaví. „Darí sa mužstvu i mne. Zrejme je to vzájomne podmienené. Užívam si naplno dobré časy.“

Almási je jediným seniorským reprezentantom z kádra Baníka. Spoluhráči mu k nominácii gratulovali. Po víkendovom ligovom súboji proti Libercu príde na pondelkový zraz do kolektívu, v ktorom sa s väčšinou hráčov ešte nestretol. „Poznám brankára Placha a z účinkovania v dvadsaťjednotke Boženíka, Strelca, Šatku a Suslova,“ potvrdil.

Z Ružomberka pol roka hosťoval v klube Achmat Groznyj, takže si zahral proti niektorým ruským reprezentantom. „Teším sa, že sa vrátim do Ruska. Lietanie mi už chýba. Tam sme sa presúvali na zápasy letecky každý druhý týždeň. Teraz som neletel už pár mesiacov. Rusi sú tvrdí, sebavedomí. Čakám fyzicky náročný duel s množstvom súbojov. Menšou výhodou pre nás je absencia Dziubu. Je to špičkový útočník, najlepší v lige. Domácim bude veľmi chýbať,“ uzavrel Almási.