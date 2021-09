Výnimka, ktorá si takmer vyžiadala život: Českého hokejistu trafil puk do hlavy, sanitka bola v nedohľadne!

Výnimka, ktorá nemá žiadny zmysel. Aj tak by sa dala nazvať úľava, ktorou disponuje český hokejový klub Benátky nad Jizerou. Tú dostali priamo od českého hokejového zväzu.

A takmer si to vyžiadalo prvý život. V zápase medzi Benátkami nad Jizerou a Prostějovom došlo sedem minút pred koncom zápasu k nešťastnému zásahu pukom, ktorý trafil hlavu hosťujúceho hráča Petra Krejčího. Ten sa okamžite zložil k ľadu a začal krvácať.



Rozhodca chcel pochopiteľne hráčovi privolať lekára, no v tom momente vysvitlo, že na štadióne sa okrem tímových lekárov žiaden nenachádza. O život bojujúceho Petra sa tak starali lekári oboch tímov a akoby zázrakom sa medzi divákmi našla aj doktorka, ktorá prišla na ľad, aby svojim kolegom pomohla.



"Človek si odrazu uvedomí, že hokej nie je všetko. Na každom stretnutí má byť sanitka a v tomto prípade sa na ňu čakalo 25 minút, čo nechápem. Prišli len nosidlá. V profesionálnej súťaži to nie je možné. Domáci argumentovali, že majú nejakú výnimku," rozhorčene povedal po zápase tréner Prostějova Aleš Totter.



Petr Krejčí je momentálne v stabilizovanom stave. Po jeho prevoze do nemocnice sa však duel musel dohrať. "Záverečné minúty sme už nechceli dohrávať, ale rozhodca spravil všetko pre to, aby sa to dokončilo. Zápas sa teda naozaj len dohrával. Toto zranenie je ale hrozné. Máte hráča, ktorý každý deň pre vás pracuje a vy vidíte, že sa dusí krvou a že je v bezvedomí. Je to hrozné,” dodal Totter.