Skvelí žilinskí mladíci vstúpili do Ligy majstrov vo veľkom štýle: PAOK Solún schytal na domácej pôde debakel

Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v prvom zápase 1. kola play off mládežníckej Ligy majstrov na ihrisku PAOK Solún suverénne 5:1.

Dvoma zásahmi sa pod to podpísali Adrián Kaprálik a Timotej Jambor, ďalší pridal Mário Sauer. Žilinčania si vytvorili výbornú postupovú pozíciu pred odvetou, ktorú odohrajú na domácej pôde 20. októbra.



prvý zápas 1. kola play off mládežníckej LM:

PAOK Solún - MŠK Žilina 1:5 (1:2)

Góly: 6. Varela - 27. a 90.+1 Kaprálik, 50. a 63. Jambor, 45. Sauer



hlas po zápase /zdroj: mskzilina.sk/:

Ivan Belák, tréner MŠK Žilina U19: "Sme veľmi šťastní, pretože všetci v klube sme vytvorili maximálne úsilie, aby sa dostavil úspech. Boli sme výborne nachystaní, no v úvode sme znova prehrávali. Kým si to sadlo, potrebovali sme 15-20 minút, pretože sme poskladali mužstvo z viacerých kategórií. Potom sme už podali výborný kolektívny výkon, z chalanov šla energia a chcenie spraviť niečo s výsledkom, čo sa napokon podarilo. Využili sme priestory za obranou súpera, boli sme aj efektívni, no napriek tomu sme zahodili ešte dosť šancí. Gréci ukázali, že futbal vedia hrať. Preto aj odveta bude u nás zaujímavá. Výsledok hovorí teraz jasne v náš prospech, ale ešte to nie je spečatené. Za dnešok ďakujem hráčom za predvedený výkon."