Po červenej totálne besnenie talianskeho trénera: Rozhodcovi dal bombu priamo do tváre!

Prebiehalo stretnutie siedmej talianskej ligy medzi tímami Oleggio Castello a Carpignano, hostia prehrávali 0:2.

Za nepriaznivého stavu dostal hosťujúci hlavný tréner Giovanni Alosi dostal od rozhodcu Andreu Feliza červenú kartu za nešportové správanie.

To však Alosiho rozzúrilo. Namiesto toho, aby opustil technickú zónu, začal hrubo argumentovať smerom k arbitrovi. Ten zachoval stoický pokoj a to Alosiho vytáčalo ešte viac!

V jeden moment besniaci tréner vypálil bombu priamo päsťou do tváre rozhodcu. Ten zápas ukončil.

Tréner Alosi sa po stretnutí za svoje vystrájanie ospravedlnil a odstúpil z funkcie trénera Carpignana. No trestu neujde. Hrozia mu sankcie a dlhodobé pozastavenie činnosti.

Carpignano coach Giovanni Alosi gets sent off during Italian amateur match, punches the ref: ‘Unfortunately I had a second of total darkness’ pic.twitter.com/jSqC0d0waS