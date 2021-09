Zasnúbený Adam Žampa chce stihnúť dve olympiády: Poviem, kedy bude svadba!

Vo svojej budúcnosti má jasno. Slovenský zjazdár Adam Žampa (31) je v plnej príprave na novú, a to olympijskú sezónu. Na rakúskom ľadovci Hintertux trénuje spolu s bratmi Andreasom a Teom. „Verím, že keď mi vydrží zdravie, potiahnem to ešte aj do ďalšej olympiády,“ povedal pre Nový Čas Adam, ktorý sa v lete zasnúbil s krásnou poľskou rodáčkou Annou (25) a spolu chystajú svadbu!

Žampovci si tréningy na ľadovci užívajú. „Vrcholom bude olympiáda v Pekingu. Chcem nadviazať na výsledky z minulej sezóny a zabojovať o čo najlepšie výsledky,“ vysvetlil Adam a prezradil: „Chrbát drží, ale musím ho dávať stále dokopy. Každý deň cvičíme, viac-menej robíme to isté, čo vlani.“ Minulý ročník Svetového pohára negatívne ovplyvnila pandémia nového typu koronavírusu: „Zatiaľ nie je jasné, aká bude táto sezóna s covidom. Teraz sa spracúva celý protokol. Verím, že na pretekoch budú môcť byť konečne diváci, ktorí nám na kopcoch chýbali. Zameriavam sa na obrák a skúsim aj slalom.“ Žampovci sú v jednom kole. „Veľa voľného času nemáme, lebo sme na kopci od siedmej rána do dvanástej. Potom máme obed, pauzu a ďalšie dve-tri hodiny kondičku. Večer je zase fyzio cvičenie a takto to ide dokola,“ pokračoval najúspešnejší z bratského tria. V Hintertuxe sú aj pretekári z iných krajín. „S bratmi sa nám sem-tam podarí sparing so Zubčičom alebo Kranjecom. Trénovali sme aj s Pinturaultom,“ pochválil sa Adam, ktorý sa v júli zasnúbil. Kedy teda s Annou plánuje svadbu? „Prípravy a termín nechávam na svoju polovičku. Verím, že to dobre naplánuje,“ dodal so šibalským úsmevom.