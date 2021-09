Hviezdny LeBron James zmenil rozhodnutie ohľadom očkovania: Urobil som si prieskum a...

Dva týždne pred začiatkom zámorskej NBA naďalej nie je zaočkovaných proti koronavírusu približne 10 percent hráčov prestížnej basketbalovej profiligy.

Neplatí to však o LeBronovi Jamesovi, ktorý bol spočiatku odporcom očkovania a svoje názory prezentoval aj na sociálnych sieťach. Líder tímu Los Angeles Lakers však podľa vlastných slov zmenil názor a nechal sa zaočkovať proti koronavírusu.

"Urobil som si prieskum, ako sa vírus správa, a rozhodol som sa zaočkovať. Dospel som k záveru, že je to správne pre mňa, moju rodinu aj priateľov. Je to moje osobné rozhodnutie, hovorím za seba, nie za ostatných ľudí," vyhlásil LeBron James podľa webu ESPN.com. A dodal ešte jednu podstatnú vec: "Ak si chceme dať šancu na zisk ďalšieho majstrovského titulu, musíme zostať zdraví. To je základná podmienka. Preto musíme urobiť všetko preto, aby sme minimalizovali riziká chorôb vrátane COVID-19."

Podľa zdravotných protokolov NBA vedenie súťaže nemôže hráčom prikázať, aby sa zaočkovali na rozdiel od rozhodcov, trénerov aj obslužného personálu jednotlivých tímov. Pôvodná idea znela nechať povinne zaočkovať aj hráčov, ale tento nápad zlyhal na odpore zo strany hráčskej únie. Na druhej strane však NBA plánuje zaviesť drastické obmedzenia pre neočkovaných hráčov. Najmä sa musia pripraviť na denné testovanie, nebudú môcť jesť v jednej miestnosti so spoluhráčmi a tiež sa uvažuje o tom, aby boli v šatniach dostatočne oddelení od svojich zaočkovaných kolegov v tíme.

Základná časť novej sezóny NBA sa začne 19. októbra 2021 a vyvrcholí 10. apríla 2022. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch ročníkov by už nadchádzajúce súboje o najprestížnejší basketbalový titul nemali byť poznačené skrátením sezóny z dôvodu pandémie koronavírusu. Obhajcom titulu je tím Milwaukee Bucks.