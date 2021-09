Outsider vypálil favoritovi rybník: Hodnota Šeriffu? Ako ročný plat obrancu Realu Madrid

Futbalisti moldavského Šeriffu Tiraspoľ sa postarali o jednu z najväčších senzácii v histórii Ligy majstrov. Kolumbijský kapitán moldavského futbalového tímu Šeriff Tiraspoľ Frank Castaneda ešte pred dvoma rokmi hrával najvyššiu slovenskú súťaž v drese FK Senica.

Aktuálne sa teší zo šokujúceho triumfu nad Realom Madrid. Jeho mužstvo v pozícii nováčika Ligy majstrov zvíťazilo na trávniku 13-násobného šampióna a lídra španielskej La Ligy 2:1 , ale to nie je všetko. Moldavský tím je so šiestimi bodmi z dvoch zápasov na čele tabuľky D-skupiny LM pred takými veličinami svetového klubového futbalu, akými sú okrem Realu Madrid aj taliansky Inter Miláno a ukrajinský Šachtar Doneck.

"Po tom, čo mi vypršala zmluva v Senici, môjmu agentovi Mauriziovi Preziosimu sa ozvali z moldavského klubu. Vyhodnotil som to ako zaujímavú príležitosť so šancou zahrať si v Európskej lige alebo aj Lige majstrov," vyhlásil Castaneda ešte pred utorkovým súbojom v Madride pre denník AS. "Odmalička som fandil Realu Madrid a vždy som túžil zahrať si na jeho štadióne v Madride. Teraz sa mi ten sen splní a som šťastný človek," dodal Castaneda pred zápasom.

Šeriff je prvý moldavský zástupca v skupinovej fáze Ligy majstrov v histórii. A a to aj napriek tomu, že má svoje sídlo v odtrhnutom regióne Podnestersko, ktorý neuznáva žiadny členský štát OSN. "Klub je financovaný spoločnosťou Sheriff, ktorá ho založila iba pred dvoma desaťročiami. Sheriff má v Podnestersku svoje ekonomické záujmy a aj silné politické väzby," píše agentúra AP.

Španielske médiá nenechali na hráčoch Realu Madrid nitku suchú. Po zápase sa to len tak hemžilo posmešnými titulkami typu: "Šeriff presadil svoj zákon" alebo "Zatknutí Šeriffom." Podľa denníka AS je to jeden z najväčších šokov celej histórie Ligy majstrov.

"Sú aj také zápasy, keď vám nič nevychádza a súperovi padne všetko. Zlyhali sme v detailoch, ale chýbalo nám aj šťastie," vyhlásil tréner Realu Madrid Carlo Ancelotti. "Mali sme kontrolu takmer počas celého zápasu, vytvárali sme si šance, ale nepremenili sme ich. Súper mal dve a z oboch boli góly, ale taký je futbal," skonštatoval stredopoliar Realu Madrid Casemiro.

Ukrajinský tréner Šeriffu Tiraspoľ Jurij Vernydub neskrýval emócie po senzačnom triumfe, ale napriek tomu krotil prehnané sebavedomie. "Som hrdý a šťastný, ale je to len jeden zápas. Neuvažujme hneď o postupe do vyraďovacej časti, musíme ísť krok po kroku. Máme pred sebou ešte štyri dôležité duely a zaujíma nás vždy iba ten najbližší," vyhlásil.

Šeriff tak ukázal, že aj outsider môže vypáliť rybník favoritovi. Agentúra AFP pripomenula, že celková hodnota kádra moldavského šampióna je 12 miliónov eur, čo je zhruba výška ročného platu obrancu Realu Madrid Davida Alabu.