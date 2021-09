Tréner Karpin nominoval na zápas proti Slovensku: S Dzjubom mal debatu

Tréner ruskej futbalovej reprezentácie Valerij Karpin vybral do nominácie na kvalifikačné zápasy H-skupiny MS 2022 proti Slovensku a Slovinsku štyroch brankárov a 22 hráčov do poľa. Rusi najprv v Kazani privítajú Slovensko 8. októbra, následne o tri dni nastúpia v Maribore proti domácemu tímu.

"Rozhodli sme sa pre 22 hráčov v poli, čo by malo byť optimálne vzhľadom na dva kvalifikačné zápasy. Vzali sme do úvahy aj normy UEFA, ktoré umožňujú pridať hráčov pre pandemickú situáciu. Ešte sa môže stať, že príde k ďalším menám, keďže sa budú hrať domáce ligy aj európske poháre," citoval Karpina oficiálny web Ruskej futbalovej únie.

V tíme absentuje útočník Arťom Dzjuba, ktorý odmietol pozvánku do reprezentácie na októbrové zápasy. Trénerovi svoje rozhodnutie vysvetlil tak, že nemá optimálnu formu a v takejto situácii nechce zobrať miesto niekomu inému. "Mal som rozhovor s Arťomom a povedal, že v súčasnej dobe nie je v optimálnej forme a rozhodol sa sústrediť na zápasy Zenitu," povedal už dávnejšie pre sport.ru Karpin. Tréner tiež uviedol, že Dzjubu bude aj naďalej sledovať a v reprezentácii s ním aj naďalej počíta.



Nominácia Ruska na zápasy so SR a Slovinskom:

brankári: Marinato Guilherme (Lokomotiv Moskva), Jurij Djupin (Rubin Kazaň), Andrej Luniov (Bayer 04 Leverkusen), Matvej Safonov (FK Krasnodar)

obrancovia: Igor Diveev (CSKA Moskva), Georgij Džikija (Spartak Moskva), Maxim Osipenko (FK Rostov), Alexej Sutormin, Dmitrij Čisťakov (obaja Zenit Petrohrad), Iľja Samošnikov (Rubin Kazaň), Sergej Terechov (FK Soči), Fedor Kudrjašov (Antalyaspor)

stredopoliari: Dmitrij Barinov, Rifat Žemaletdinov (obaja Lokomotiv Moskva), Alexander Golovin (AS Monaco), Alexander Jerochin, Daler Kuzjaev (obaja Zenit Petrohrad), Alexej Mirančuk (Atalanta Bergamo), Arsen Zacharjan, Daniil Fomin, Denis Makarov (všetci Dinamo Moskva), Alexej Ionov (FK Krasnodar), Denis Glušakov (Chimki)

útočníci: Fedor Smolov (Lokomotiv Moskva), Anton Zabolotnyj (CSKA Moskva), Gamid Agalarov (FK Ufa).