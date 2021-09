Škriniara vyhlásili mužom zápasu: Ohúril úžasným zákrokom pred bránkou

"Som trochu sklamaný, lebo v Kyjeve sme chceli získať všetky tri body a mali sme k tomu blízko. Dobre sme bránili a naše mužstvo malo tímového ducha. V útoku sme však nepremenili ani jednu zo šancí. Treba zablahoželať Šachtaru, ktorý bol veľmi húževnatý protivník a ukázal dobrý, kombinačný futbal," uviedol Škriniar pre oficiálnu klubovú televíziu.

Na začiatku druhého polčasu predviedol kľúčový zákrok a zabránil Pedrosovi skórovať do odkrytej bránky. "V ofenzíve sme toho mohli ukázať viac, no treba myslieť pozitívne. V skupinovej fáze nás čakajú ešte štyri zápasy. Dôležité je, že sme v Kyjeve neprehrali a udržali si čisté konto Máme na čom stavať. Verím, že naša víťazná mentalita sa prejaví," dodal Škriniar, ktorý exceloval aj v úvodnom kole prestížnej súťaže doma proti Realu Madrid (0:1).

Technický pozorovateľ UEFA Aitor Karanka zdôvodnil ocenenie slovenského reprezentanta slovami: "Podal viac ako solídny výkon počas celého zápasu a zlikvidoval čistú šancu Šachtaru, z ktorej mal byť gól."

