Messi strelil prvý gól za Paríž SG: Svet ale zaskočil netradičnou polohou

Po narážačke s Kylianom Mbappem prekonal Edersona exportnou strelou z hranice šestnástky na zadnú žrď. Pre Messiho to bol štvrtý súťažný zápas za Paríž.

"Veľmi som túžil po prvom góle v drese Paríža a som rád, že prišiel práve v Lige majstrov pred domácimi fanúšikmi. V uplynulých dňoch som bol zranený a veľa som toho neodohral. Postupne si zvykám na nový tím. Som presvedčený, že v útoku nám to spolu s Neymarom a Kylianom pôjde stále lepšie a lepšie," uviedol pre Canal Plus Messi, ktorý v lete opustil FC Barcelona ako klubový rekordér. V 778 zápasoch vsietil 672 gólov.

Z jeho prvého presného zásahu vo farbách francúzskeho vicemajstra mal veľkú radosť aj tréner Parížanov Mauricio Pochettino. "Zvyčajne neoslavujem góly, no Lionelov výstavný kus som musel. Keď som bol v pozícii trénera súperovho tímu, videl som ho skórovať veľakrát. Teraz som bol na tej správnej lavičke, takže som si mohol dovoliť oslavovať a poriadne si zakričať," zdôraznil argentínsky kouč.

Messi zaujal v zápase aj veľmi netradičnou polohou. Kamery si ho všimli v závere zápasu, keď City zahrával priamy kop. Kým jeho spoluhráči vytvorili múr, Messi si za nich ľahol, aby hradbu zospodu ešte vystužil.

„Bol to kuriózny moment, ktorým prekvapil aj spoluhráčov,“ všimol si sport.es. Toto v Barcelone nikdy nerobil.

Watching Lionel Messi's goal from the stands surely gives GOOSEBUMPS! 😍pic.twitter.com/kjsAC8GZqV