Kde dobíjal Djokovič batérie? Všetko prezradila fotka kamaráta

Kým jeho súperi zarezávali v Bostone na Laver Cupe, on si užíval rodné končiny. Novak Djokovič (34) je Srb telom a dušou a púšťa sa aj do takých činností, v akých by ste ho nečakali! A po krachu veľkého sna o kalendárnom Grand Slame sa potreboval nájsť. Kde to dokázal? Vo vinohrade jedného kamaráta.