Americká gymnastická ikona Simone Bilesová: Mala som skončiť dávno pred Tokiom

Americká gymnastická ikona Simone Bilesová (24) vyhlásila, že mala s vrcholovou kariérou skončiť dávno pred tohtoročnými OH v Tokiu. Chcela však pokračovať v plnení si olympijského sna, hoci si to napokon vyžiadalo veľkú emocionálnu daň.

Dvadsaťštyriročná Bilesová mala podľa predpovedí v Tokiu dominovať v súťažiach v športovej gymnastike, napokon ale pre psychické problémy odstúpila z tímového viacboja a nepredstavila sa potom ani vo viacboji jednotlivkýň, vynechala i finále na bradlách, prostných a na preskoku. Napokon získala jediný cenný kov - bronzovú medailu na kladine.

"Keď sa pozriete na to, čim všetkým som si prešla za uplynulých sedem rokov, nikdy som už nemala ísť do olympijského tímu. Mala som skončiť dávno pred Tokiom," povedala v rozhovore pre New York Magazine Bilesová, ktorá je štvornásobná olympijská víťazka z Ria de Janeira 2016 a na konte má celkovo 32 medailí z OH a MS. Jej obavy z psychickej pohody sa podľa jej slov prejavili už predtým ako do Japonska priletela.

V minulosti sa aj ona stala obeťou sexuálneho obťažovania zo strany lekára amerických gymnastiek Larryho Nassara a to poznačilo celú jej kariéru. "Bolo to priveľa. Ale nechcela som si nechať od neho vziať niečo, na čom som pracovala od mojich šiestich rokov. Nenechala som ho vziať mi tú radosť. Tak som to v sebe potláčala tak dlho, ako mi to moja myseľ a telo dovolili," uviedla Bilesová, ktorá naďalej aktívne gymnasticky pôsobí a momentálne je na turné po USA v rámci exhibičnej série Gold Over America Tour.