V kempoch NHL sa škrtalo: Slováci Kašlík a Demek skončili

Slovenskí hokejisti Matej Kašlík (19) a Jakub Demek (18) už nepokračujú v prípravných kempoch pred nadchádzajúcou sezónou NHL. Počet Slovákov v nich tak klesol na pätnásť.

Devätnásťročný útočník Kašlík sa nevyhol škrtom v kádri Colorada Avalanche. Klub ho poslal späť do tímu Chicoutimi Saguenéens v juniorskej QMJHL, kde už pôsobil aj v uplynulej sezóne. Na prelome rokov si zahral aj na MS hráčov do 20 rokov v Edmontone. Colorado ho pozvalo do kempu ako nedraftovaného hráča.

Krídelník Demek zamieril z prípravného kempu Vegas Golden Knights do juniorského tímu WHL Edmonton Oil Kings. Osemnásťročného hráča si "zlatí rytieri" vybrali v tohtoročnom drafte vo štvrtom kole zo 128. miesta. Odchovanec Košíc bol v minulom ročníku aj členom slovenskej reprezentácie do 18 rokov.

Výsledky prípravných zápasov:

Montreal - Toronto 5:2, Pittsburgh - Columbus 0:3, St. Louis - Dallas 2:1 pp, Arizona - Los Angeles 2:1, Vancouver - Calgary 4:2.