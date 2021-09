Japonská tenistka Naomi Osaková sa podľa vlastných slov vráti na kurty, až keď bude mať opäť radosť z hry.

Po skorom vypadnutí na US Open štvornásobná grandslamová šampiónka začiatkom septembra avizovala, že si dá od tenisu na určitý čas prestávku.



Osaková mala v uplynulých mesiacoch psychické problémy. Na Roland Garros si od organizátorov vyslúžila pokutu za ignorovanie mediálnych aktivít a pred zápasom druhého kola odstúpila z turnaja.



"Som si istá, že ak opäť dostanem chuť hrať tenis, vrátim sa do súťažného kolotoča. Mám pocit, že by to mohlo byť už čoskoro," uviedla Osaková pre agentúru AFP.