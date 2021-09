Nový šéf svetového hokeja šokuje: Domácu Čínu možno na olympiáde nahradí táto krajina!

Čínskej mužskej hokejovej reprezentácii hrozí vylúčenie zo ZOH 2022 v Pekingu pre nesplnenie športových štandardov. Uviedol to nový prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif.

"Predstaviteľ IIHF bude monitorovať zápasy čínskych hokejistov a do konca októbra prijmeme konečné rozhodnutie. Pre nikoho by nebolo dobré sledovať zápas, v ktorom jeden z tímov utrpí debakel 0:15. Nebola by to dobrá reklama pre Čínu ani pre hokej," uviedol Tardif pre agentúru AFP.



Číňania by sa mali predstaviť v základnej A-skupine spoločne s Kanadou, USA a Nemeckom. "Ak dospejeme k záveru, že Čína nespĺňa požadované štandardy, budeme musieť pristúpiť k plánu B. Namiesto hostiteľskej krajiny by na základe rebríčka dostalo šancu Nórsko," dodal nový šéf svetového hokeja.