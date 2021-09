Sagan si získal srdcia Francúzov: Krásne gesto po MS!

Peter Sagan je miláčikom publika, no po krásnom geste po MS v Belgicku sa okruh jeho fanúšikov výrazne rozšíril.

Slovenský cyklista Peter Sagan síce na MS v Belgicku nezískal historický štvrtý titul, no ukázal, že je to človek so srdcom na pravom mieste a skutočný šampión.

Nevyplakával na sociálnych sieťach či v rozhovoroch, namiesto toho ukázal charakter a facebooku pridal fotku radujúceho sa víťaza Juliana Alaphilippea s popisom "Chapeau Julian!". To v preklade znamená "Klobúk dolu".

Veľmi pozitívne reagovali na Saganov príspevok najmä fanúšikovia z Francúzska. Práve v "stajni" sídliacej v tejto krajine - TotalEnergies - bude slovenský pretekár jazdiť.

„Krásne gesto šampiónovi od šampióna," objavilo sa v reakciách na Saganov príspevok. Alebo : " Rešpekt. Prajem si Petrov triumf na nedeľnom Paríž – Roubaix."

Je vidieť, že Sagana fanúšikovia stále milujú.