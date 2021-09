Davová psychóza rozlúčok sa ma netýka! Martikán je hladný po ďalších úspechoch

Aj vám chýbalo päť olympijských medailí pri čunovskej rozlúčke s kariérou šiestich veľkých mien slovenského vodného slalomu? Ich majiteľ Michal Martikán svojím typickým humorom všetko vysvetlil takto: „Nepodľahol som davovej rozlúčkovej psychóze!“

V Čunove uzavrelo vrcholovú kapitolu svojho života sedem olympijských kovov a šesť športovcov, na ktorých môže byť hrdé celé Slovensko. Elena Kaliská, Jana Dukátová, Pavol a Peter Hochschornerovci a Ladislav a Peter Škantárovci sa rozhodli dať zbohom športu svojho srdca. „Ja to ešte akosi stále nemám v hlave, že by som mal končiť. Stále mám pocit, že ak budem zdravý a dobre pripravený, stále mám čo dať vodnému slalomu,“ zamyslel sa Michal, v ktorého zbierke je len z hier pod piatimi kruhmi päť kovov, z toho dva zlaté (Atlanta 1996 a Peking 2008), dva strieborné (Sydney 2000 a Atény 2004) a jeden bronzový (Londýn 2012).

„Nepýtajte sa ma, kedy a kde sa chcem lúčiť... Ešte stále chcem robiť to, čo ma baví a napĺňa, a to je divoká voda,“ pokračoval Michal, ktorého vraj pobavila správa o tom, že koniec kariéry odložil na budúci rok, keď bude jeho rodný kanál v Liptovskom Mikuláši hostiť majstrovstvá Európy. „Netuším, kto to pustil do sveta, ale ja naozaj chcem jazdiť a súťažiť. Napríklad stále trénujem, alebo som sa dopočul, že by sa na vynovenom kanáli v Čunove mali konať o pár dní majstrovstvá Slovenska. Ak budú, tak ja budem na sto percent na štarte,“ dodal ešte prvý slovenský olympijský víťaz v ére samostatnosti, ktorý pochválil prestavbu trate na Dunaji, ktorej plastové prekážky pridali na obťažnosti, aj keď on by si želal, aby tam k tomu pustili aj viac vody.

Michalove úspechy

- OH: 5 medailí ( 2 zlaté - 2 striebrá - 1 bronz)

- MS: 23 medailí (15 - 6 - 2)

- ME: 21 medailí (14 - 5 - 2)