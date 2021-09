Neodohral za B. Bystricu ani jeden celý zápas a je top strelcom súťaže: Vykope Dukle prvú ligu?

Prišiel ako veľká voda! David Depetris (32), argentínsky futbalista so slovenským pasom, sa vlani vytratil z našich ligových trávnikov. Opustil AS Trenčín a zamieril do talianskeho klubu U.S. Savoia, ktorý pôsobí v Serii D.

Na Apeninskom polostrove ho chceli zdržať aj dlhšie, no dvojnásobný slovenský reprezentant uprednostnil návrat. S Banskou Bystricou sa dohodol na ročnej spolupráci a ťahá ju do najvyššej súťaže. Dukla prepásla v minulom ročníku šancu dostať sa do Fortuna ligy, tak to skúša opäť. Pomôcť jej má k tomu aj osvedčený strelec Depetris. „Som vďačný majiteľovi a trénerovi za šancu. Rovnako tak svojej manželke, ktorá mi ako fitnestrénerka pomohla v čase, keď som nemal klub a pripravoval som sa individuálne. I spoluhráčom, lebo bez nich by som žiadne góly nedal. V Bystrici som našiel úžasnú a súdržnú partiu. Tvrdo pracujem, aby som dobehol výpadok z prípravy,“ povedal David pre Nový Čas. Otvoriť galériu David Depetris na rodinnom Zdroj: archiv dd V sezóne 2012/2013 bol so 16 zásahmi kráľom ligových strelcov, a to odohral iba polovicu sezóny, keďže prestúpil do tureckého Rizesporu. Góly strieľať nezabudol ani v Dukle. Za krátky čas ich nasúkal šesť. So spoluhráčom Róbertom Polievkom a Dubničanom Marekom Kuzmom je na čele tabuľky kanonierov. „Vždy som veril a vedel, že góly dokážem strieľať. Hral som dvakrát v druhej lige s Trenčínom. Raz som dal 21 gólov, a keď sme postúpili, tak 31. Mám ich teda dosť aj v tejto súťaži.“ David si nestavia strelecké méty, na akom čísle by sa chcel zastaviť po sezóne. Najdôležitejšie je vraj splnenie klubového cieľa, ktorým je postup medzi elitu. „Keď k tomu prispejem svojimi gólmi, potom budeme všetci spokojní.“ Zatiaľ všetko funguje, ako má. Obávaný zakončovateľ si pochvaľuje spoluprácu s trénerom Stanom Vargom. „Vie, ako sa cíti hráč a čo potrebuje. Keď je nutné zvýšiť hlas, urobí to. Častejšie však býva pokojný.“ Za prvý gól do klubovej kasy ešte nič nezaplatil. „Prišiel som neskôr, takže po prvej výplate čo najskôr prispejem.“ Dukla je v laufe. Vyhrala päť zápasov za sebou a po tretine súťaže vedie tabuľku o dva body pred Podbrezovou. „Druhá liga má veľmi dobrú úroveň. Hrajú v nej známe mená s bohatými skúsenosťami, ktoré by sa nestratili ani v najvyššej súťaži, ako Grendel, Godál, Baez, Šemrinec, Pačinda, Kuzma a iní. Aj v Banskej Bystrici sa nájdu takí. Uvidíme, ako to celé dopadne. Na prvú ligu si ešte trúfam,“ dodal Depetris. Depetris po príchode do Dukly Zápas Minúty Góly Podbrezová – Dukla (2:3) 5 0 Košice – Dukla (1:2) 32 2 Dukla – Šamorín (1:1) 31 1 Púchov – Dukla (0:2) 8 0 Dukla – Komárno (2:0) 28 0 Petržalka – Dukla (1:2) 34 1 Dukla – Trebišov (3:0) 66 1 Dubnica – Dukla (0:1) 69 1 -------------------------------------------- Celkom: 8 zápasov 273 6