Hokejisti Košíc stratili so Slovanom trojgólové vedenie: Nové logo nezabralo!

Divoký zápas, ale pre fanúšika atraktívny. V šlágri 2. kola Tipos extraligy na seba narazili dva kluby, ktoré v tomto roku oslavujú storočnicu hokeja. Košice na domácom ľade viedli v úvode už 3:0, ale napokon im došiel dych a po šesťgólovom uragáne hostí prehrali 3:6!

Košičania nastúpili v nových dresoch s novým logom, no šťastie im nepriniesli.

Oceliari mali fantastický vstup do súboja a zdalo sa, že si zo súpera urobia trhací kalendár. Tím okolo kapitána Michala Chovana viedol v 16. minúte už 3:0 a navyše vyhnal z bránky belasých lotyšského gólmana Gudlevskisa na striedačku.

Tretina nestačí

Od tohto momentu však prevzali taktovku do rúk slovanisti a najmä po štvorgólovom uragáne v druhom dejstve otočili duel vo svoj prospech. „Bolo to slušne rozbehnuté, ale ďalšie dve tretiny sme už ťahali za kratší koniec a to rozhodlo. Dostali sme rýchle góly, prestali sme brániť a doplatili sme na nedôraznosť pred bránou,“ kriticky zhodnotil duel košický útočník Chovan.

Trojbodový Valach

Po nevydarenej prvej tretine bolo v kabíne Slovana, paradoxne, pokojne. „Žiaden krik v šatni nebol. Tréneri boli pokojní, povedali nám, že máme hrať svoju hru a že veria, že tento zápas ešte otočíme. A to sa aj stalo, takže sme spokojní,“ vyjadril sa pre Nový Čas obranca belasých Juraj Valach, ktorý bol najproduktívnejším hráčom stretnutia, keď strelil gól a na dva prihral. Tri body na Slovensku dal prvý raz.

Program 3. kola - dnes:

17.00 MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín

18.00 HK Nitra - HK Spišská Nová Ves

18.00 HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava

18.00 HC Nové Zámky - HC ‘05 Banská Bystrica

18.00 HC Grotto Prešov - HK Poprad