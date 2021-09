Vojvodkyňa Kate vyrazila na kurty: Zahrala si s aj proti víťazke US Open Raducanuovej

Foto Video

Šport jej ide. Akýkoľvek. Vojvodkyňa Kate (39) to potvrdila v britskom Národnom tenisovom centre, kde si trúfla na senzačnú víťazku US Open Emmu Raducanuovú (18). Najskôr si zahrala proti nej, no väčšiu radosť mala zo štvorhry po boku novej tenisovej hviezdy.