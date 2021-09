Peter Sagan zhodnotil triezvo vrchol sezóny: Prečo som na MS neuspel?

Žiadne výhovorky! Cyklista Peter Sagan (31) pragmaticky zhodnotil svoj neúspech na MS v Belgicku, kde sa mu nepodarilo vybojovať rekordný štvrtý titul. Med okolo úst nikomu nemazal, sám triezvo zhodnotil, že na víťazstvo jednoducho nemal. Navyše odpovedal aj na otázky ohľadom svojej budúcnosti.

Sagan sa na nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom mužov nedostal do rozhodujúceho úniku a o medaily nebojoval, obsadil až 26. miesto. Ďalší traja Slováci Juraj Sagan, Erik Baška a Patrik Tybor preteky nedokončili. „Tak ako sa čakalo, bolo to veľmi rýchle aj technické. Stále dokola sa brzdilo, pridávalo. Bolo potrebné jazdiť vpredu a v tom rozhodujúcom momente mi to nevydalo. Ostal som v druhej skupine a tá už nešla. Šli sme ešte chvíľu s malou stratou, videli sme ich pred sebou, ale každá silná krajina tam niekoho mala a nedokázal sa už zložiť nikto, kto by to došiel. V našej skupine sa už len stále nastupovalo a brzdilo, čo už vždy znamená koniec šanciam. Nebola tam už spolupráca. Aké som mal nohy? Na výhru to nebolo,“ povedal úprimne Sagan pre portál cycling-info.sk a naznačil aj niečo o svojej budúcnosti. Jeho účinkovanie v tíme BORA-Hansgrohe sa totiž blíži ku koncu.

„Kapitolu v Bore vnímam v pohode. Treba otočiť stránku a ísť niekde ďalej. Aj keď si zatiaľ príliš neuvedomujem, že mením tím. Predovšetkým treba dokončiť sezónu v starom tíme. Čaká ma ešte monument Paríž - Roubaix, čo sú veľmi dôležité preteky. Na túto tému sa budem môcť viac vyjadriť po prvom tréningovom kempe s novým tímom na začiatku novej sezóny,“ uviedol trojnásobný majster sveta a jedným dychom dodal. „Myslím, že aj keď TotalEnergies je menší tím, preto, lebo nemá World Tour licenciu, v profesionálnom pelotóne pôsobí viac ako 30 rokov určite, aj keď menil sponzorov a názov. Nie sú to žiadni začiatočníci. Som rád, že sa mi podarilo vyjednať podmienky pre príchod Jána Valacha, dvoch ďalších pretekárov, mechanikov či maséra. Po piatich rokoch v Bore bolo potrebné nájsť nové ciele a nové situácie, ktoré by som mohol zažiť.“

3 dôvody nezdaru Tourminátora:

- nezachytil som únik

- nikto nespolupracoval

- nemal som nohy