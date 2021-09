Francúzi vybabrali s domácimi Belgičanmi: Ich tréner prezradil viac o taktike na cyklistických MS

Víťazstvo Juliana Alaphilippa v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike bolo výslednicou skvelých nôh staronového šampióna, ale aj skvelej francúzskej tímovej podpory.

Florian Sénéchal, Benoit Cosnefroy či Valentin Madouas sprevádzali svojho lídra až do rozhodujúcich okamihov 50 km pred koncom pretekov, keď Alaphilippe svojou aktivitou potrhal pelotón a napokon triumfálnou sólojazdou zakončil svoje snaženie za druhým titulom.

"Stanovili sme si taktiku a tú jazdci skvelým spôsobom dodržali. Ja sám mám na víťazstve Juliana iba malý podiel a možno som len neprimerane skromný," skonštatoval tréner Francúzov Thomas Voeckler na belgickom športovom webe Sporza. Niekdajší štvornásobný etapový víťaz na Tour de France, známy svojou bojovnosťou v dlhých únikoch, presvedčil výrazné francúzske individuality, aby sa vložili do služieb Alaphilippa a na cestách v belgickom Flámsku to viedlo k úspechu.

Cyklistickému svetu imponoval najmä spôsob, ako Francúzi vybabrali s domácimi Belgičanmi, ktorí si takmer nepripúšťali inú možnosť ako titul pre ich glorifikovaného univerzála Wouta van Aerta. Ten napokon prišiel do cieľa s mankom 1:18 min na Alaphilippa a nezmestil sa ani do desiatky najlepších. A Belgičania napokon prehrali aj súboj o bronz, keďže Jasper Stuyven nestačil na Dána Michaela Valgrena.

"Snažil som sa v pretekároch vyvolať tímového ducha. Zdôraznil som im, že nesmú sa zaoberať tým, že chcú zdolať Belgičanov za každú cenu. Snažil som sa potlačiť v nich plán zničiť Van Aerta a Evenepoela. Boli to súperi ako všetci ostatní. Najväčšou našou chybou by bolo, keby sme sa zamerali len na nich. Je to ako vo futbale. Ak chcete zdolať Paríž Saint-Germain a nasadíte štyroch hráčov na Mbappého, budú z toho profitovať ostatní. Toto sme rozhodne nechceli a napokon sa táto taktika vyplatila," vysvetlil Voeckler.

Keď sa Voeckler pred mesiacom a pol spýtal Alaphilippa, ako to vidí s pretekmi na majstrovstvách sveta, dostalo sa mu odpovede podľa jeho gusta. "Napísal mi presne to, čo som si aj ja myslel. Nezhodli sme sa len v jednom alebo dvoch slovách. Už to bol dobrý základ pre tento obrovský úspech, ktorý si teraz užíva celé Francúzsko," dodal víťaz vrchárskej súťaže na Tour de France spred deviatich rokov.