Federer volá po revolúcii vo vzťahu hráči-médiá: Upozorňuje na neprimeranú kritiku zo sociálnych sietí

Štvornásobná grandslamová šampiónka Naomi Osaková dostáva opäť chuť na tenis, hoci na blížiacom sa veľkom americkom turnaji v Indian Wells sa ešte nepredstaví.

Dvadsaťtriročná Japonka v tomto roku pre depresie a zlé psychické stavy vynechala Roland Garros aj Wimbledon a na US Open sa v pozícii obhajkyne titulu rozlúčila už v 3. kole. "Viem, že čoskoro opäť začnem hrať. Pociťujem už typické svrbenie a začínam sa tešiť. Nie na prípadné víťazstvá, ale na to, že budem naspäť na súťažnom dvorci," uviedla Osaková na webe BBC.com.

Svetová tenisová sedmička Osaková tvrdí, že na jej psychike sa podpísala séria náročných zápasov, ktorá vyvrcholila jej skorým odchodom z US Open v New Yorku. "Som súťaživá a milujem dlhé zápasy Prinášajú mi zábavu, lenže bolo v tom aj veľa stresu a na konci som to neuniesla a dopriala si prestávku," vysvetlila hráčka, ktorá neuspela ani na "domácich" olympijských hrách v Tokiu.

Osaková odstúpila z Roland Garros po tom, čo sa odmietla stretnúť s novinármi na tlačovej konferencii. Vyslúžila si za to 15-tisícovú pokutu v amerických dolároch (približne 12 800 eur) a poštvala proti sebe časť mediálneho impéria. Japonka tvrdila, že niektoré otázky po nervovo vypätých zápasoch sú hazardom s jej duševným zdravím. K tejto problematike sa časom vyjadril aj Roger Federer. Švajčiarska legenda uviedla, že vzťah hráči - médiá potrebuje reformu.

"Potrebujeme si všetky zainteresované strany sadnúť a debatovať o budúcnosti. Myslím tým hráčov, novinárov a vedenie turnajov a nájsť cesty k ďalšej spolupráci. Potrebujeme revolúciu alebo aspoň zmenu súčasného stavu," uviedol Federer. Čerstvý štyridsiatnik v tomto roku nehral od skončenia Wimbledonu, ale chystá návrat v budúcej sezóne.

Tvrdí však, že tenis nie je len o profesionálnom prístupe na dvorci a mimo neho, ale aj o ľudskom faktore, ktorý neraz zlyháva. "Akokoľvek sa tenista cíti skľúčený po prehre, vie, že musí predstúpiť pred médiá a niečo povedať. A to často nebýva jednoduché. Nezabúdajme, že aj tenisti sú len ľudia," myslí si 20-násobný grandslamový víťaz.

Federer v tejto súvislosti spomenul aj dôležitý faktor dnešnej modernej doby a tým sú sociálne siete a voľne dostupné médiá. Hráči tam ustavične čelia neprimeranej kritike zo strany fanúšikov, ktorí na nich často nenechajú ani nitku suchú. Napríklad Raducanová sa stretla s kritikou za to, že odstúpila zo zápasu 4. kola Wimbledonu. Ľudia neverili, že naozaj mala zdravotné problémy. Potom si však dopriala oddych a o dva mesiace triumfovala ako prvá kvalifikantka v histórii na US Open. "Myslím si, že spoločnými silami a spoluprácou napríklad s mentálnymi trénermi by sme mali pomáhať mladej generácii, aby sa naučila žiť s kritikou na internete. Ja sám si neviem predstaviť, že by som mal začať svoju kariére v ére sociálnych médií," dodal Federer.