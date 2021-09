Kapitán Košíc Michal Chovan: Brankára Slovana sme vyhnali, no nebolo nám to nič platné

Dieru do sveta neurobili! Košickí hokejisti nezvládli výrazný náskok nad Slovanom, keď viedli rozdielom triedy už 3:0. V šlágri kola napokon podľahli dosť prekvapujúco až 3:6 a kapitánovi domácich Michalovi Chovanovi sa priebeh hodnotil viac ako zle...

"Bol to dobrý začiatok, ale hokej sa hrá aspoň 60 minút a mrzí nás, že sme tento zápas nezvládli," netajil veľký smútok center domáceho druhého útoku.

Jeho Košice súpera napriek sľubnému vykročeniu vôbec neprestrieľali, práve naopak. "Chceli sme fanúšikov v domácej premiére potešiť, no musíme viac makať. Máme dobrý tím a hoci úvodné dva duely nám nevyšli, všetko je pred nami a určite sa budeme len zlepšovať. Bolo to slušne rozbehnuté, ale ďalšie dve tretiny sme už ťahali za kratší koniec a to rozhodlo. Dostali sme rýchle góly, prestali sme brániť, prepadávali sme a doplatili na nedôraznosť pred bránou," kriticky zhodnotil Mišo slabších 40 minút hry.

"Nevyužili sme šance, ale treba ísť ďalej a nevzdávať sa. Mali sme veľa vylúčených hráčov, čo v podstate rozhodlo zápas," vysvetlil Chovan, keď jeho mužstvo malo na trestnej lavici až deväť hokejistov.

"Musíme sa z toho poučiť, dávať väčší pozor, lebo brankára hostí sme po našom treťom góle vyhnali z ľadu, ale nebolo nám to nič platné. Chýbala trpezlivosť a viac opatrnosti. samozrejme, chcelo to aj lepšie hrať smerom dozadu," dodal košický útočník.