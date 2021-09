Slovenkám ušlo o vlások štvrťfinále: Proti Rumunkám neudržali vedenie

Slovenské volejbalistky sa nepredstavia vo štvrťfinále MS dievčat do 18 rokov v mexickom Durangu. V napínavom osemfinálovom súboji viedli nad Rumunskom 2:1 na sety, napokon však podľahli 2:3. Rumunky narazia v boji o postup do semifinále na Talianky.

Slovenky čakajú boje v skupine o 9. - 16. miesto. V prvom zápase o umiestnenie nastúpia v noci na utorok o 0.30 h SELČ proti Kanaďankám.



MS 2021 dievčat do 18 rokov - Durango (Mex.) - osemfinále - nedeľa:

Rumunsko - SLOVENSKO 3:2 (-21, 22, -16, 21, 11)

Rozhodovali: Sevorová (Kan.) a Cagiao (Arg.), 175 divákov

Rumunsko: Axinteová 4, Partnoiová 16, Badiuová-Savuová 8, Chelutová 14, Iancuová 11, Cristeová 13, libero Ionová (Bratuová 4, Iliescuová 0, Dumitruová 0, Virlanová 2). Tréner: M. Macarie.

Slovensko: A. Fričová 11, Kartíková 1, Hašková 21, Valentová 1, Boledovičová 9, Štermenská 9, libero Justhová (Jozeková 14, S. Slivková 0, Siládiová 6, K. Slivková 2). Tréner: M. Maličký.

Slovenky do osemfinálového súboja nevstúpili dobre. V úvode sa s ťažkosťami presadzovali v útoku, prehrávali o deväť bodov (8:17), podaril sa im však málo vídaný obrat - aj vďaka šnúre bodov pri podaní striedajúcej Jozekovej dokázali vyrovnať na 20:20, v koncovke dominovali a ujali sa vedenia 1:0. Vo vyrovnanom druhom sete Rumunky odskočili zo 14:14 na 20:16 a vyrovnali, tretí set však Slovenky výborným výkonom jasne ovládli (17:8, 22:10, 25:16) a opäť boli vo výhode.

Zápas ako na hojdačke pokračoval, vo štvrtom dejstve mali opäť navrch Rumunky - aj keď Slovenky znížili zo 7:13 na 13:14, opäť sa vzdialili (14:20) a vynútili si tajbrejk. V ňom Slovenky nezachytili úvod, prehrávali 3:7 aj 7:10, dokázali sa ešte vrátiť do hry (10:10), ale Rumunky opäť získali brejky aj tri mečbaly (14:11) a prvý premenili. Celkovo Slovenky dominovali v súčte bodov 104:102, najviac bodujúcou hráčkou zápasu bola s 21 bodmi univerzálka Radka Hašková.



Hlasy po zápase /zdroj: www.svf.sk/

Marek Maličký, tréner SR "18": "Veľmi ťažký zápas, hodný osemfinále, bolo v ňom všetko, čo má byť. V prvom sete sme nevedeli nájsť recept na hru Rumunska, ale dokázali sme nevídanú vec, vrátiť sa do zápasu zo stavu 8:17 a vyhrať prvý set. Svedčí to o sile tohto družstva. Ďalej sa zápas vyvíjal ako na hojdačke. Vo štvrtom sete sme pri kvalitnom podaní Rumuniek mali pasáž, v ktorej sme uhrávali len technické lopty a čakali na chybu súpera, to nás môže mrzieť. V tajbrejku opäť prišiel zvrat zo stavu 3:7 na 10:10, no nedokázali sme zápas dotiahnuť do víťazného konca. Hrali sme bojovne až do konca, nič sme nevypustili. Postup do prvej osmičky nám ušiel o vlások, treba sa s tým zmieriť, turnaj pokračuje ďalej. Nedali sme zatiaľ nikomu nič zadarmo a verím, že v takých výkonoch budeme pokračovať aj naďalej."

Alexandra Fričová, smečiarka a kapitánka SR "18": "Do zápasu sme nevstúpili podľa predstáv, robili sme veľa nevynútených chýb, prvý set sa nám však podarilo bojovnosťou otočiť. V druhom sete však opäť prišli naše chyby, nedodržiavali sme taktické pokyny a Rumunky ho zlepšenou hrou získali. V treťom sete sa nám opäť darilo, dodržiavali sme systém, spravili sme si náskok a hladko sme vyhrali. Žiaľ, v ďalších dvoch setoch sme opäť spravili zbytočné chyby. Prehra nás veľmi mrzí, fanúšikom sme chceli dopriať výhru. Turnaj sa však ešte nekončí, tešíme sa na ďalšie zápasy."



Ďalší program play-off - pondelok 27. 9. (časy sú SELČ):

SKUPINA O 9. - 16. MIESTO

0.30 Kanada - SLOVENSKO (pondelok/utorok)

3.00 Mexiko - Argentína (pondelok/utorok)

19.30 Portoriko - Dominikánska rep.

22.00 Thajsko - Peru



ŠTVRŤFINÁLE

0.00 Taliansko - Rumunsko (pondelok/utorok)

3.00 Turecko - USA (pondelok/utorok)

18.00 Rusko - Poľsko

21.00 Brazília - Srbsko



O 17. MIESTO

17.00 Egypt - Bulharsko